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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 21 апреля 2018
Марсель
21.04.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 34 тур
5 : 1
Завершен
Лилль
12'
Ф. Товен
30'
Ф. Товен (П)
35'
К. Митроглу
38'
К. Митроглу
68'
Л. Окампос
54'
Я. Бензия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лилль
ГОЛ! 5:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Д. Пайет
68'
54'
ГОЛ! 4:1!
Я. Бензия
Пас отдал
И. Биссума
ГОЛ! 4:0!
К. Митроглу
Пас отдал
Л. Окампос
38'
ГОЛ! 3:0!
К. Митроглу
Пас отдал
Ж. Амави
35'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Товен
30'
29'
Желтая карточка
Х. Мендиль
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
Б. Сарр
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Пеле
70
Сарр
23
Рами
6
Роланду
2
Сакаи
14
Густаво
20
Лопес
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
11
Митроглу
3-3-2-1-1
14
Дайо
24
Малку
32
Ие
5
Сумаоро
23
Мендес
37
Мендиль
29
Майя
28
Биссума
8
Бензия
7
Араухо
Остались в запасе
Марсель
Лилль
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Флориан Эскале
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
16
Майк Меньян
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Флориан Эскале
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
16
Майк Меньян
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Марсель - Лилль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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