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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Марсель
Лилль - Марсель: обзор матча 17 марта 2017
Лилль
17.03.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Марсель
90'
+1
Желтая карточка
Х. Сакаи
87'
Желтая карточка
Д. Пайет
Замена
И. Биссума
️️️️
Н. де Превилль
86'
82'
Замена
Дория
️️️️
М. Сансон
Замена
Р. Кишна
️️️️
Я. Бензия
78'
68'
Желтая карточка
М. Сансон
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Р. Лопеш
63'
60'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Р. Кабелла
57'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
М. Лопес
Желтая карточка
Шека
49'
26'
Желтая карточка
А. Бедимо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Шека
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
5
Реми Кабелла
АП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
2
Карлан Аркю
ПЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эньяма
18
Берья
6
Алонсо
5
Сумаоро
14
Корчиа
10
Амаду
8
Шека
8
Бензия
9
Лопеш
24
Эдер
12
де Превилль
4-3-3
16
Пеле
2
Сакаи
6
Роланду
16
Фанни
12
Бедимо
20
Лопес
22
Сертик
8
Сансон
10
Товен
5
Кабелла
10
Пайет
12
де Превилль
28
Биссума
28
Биссума
12
де Превилль
9
Лопеш
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
9
Лопеш
8
Бензия
35
Кишна
35
Кишна
8
Бензия
20
Лопес
99
Ангисса
99
Ангисса
20
Лопес
5
Кабелла
9
Н'Жи
9
Н'Жи
5
Кабелла
8
Сансон
21
Дория
21
Дория
8
Сансон
Остались в запасе
Лилль
Марсель
2
Карлан Аркю
ПЗ
16
Майк Меньян
ВР
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
Главный тренер
Франк Пасси
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
2
Карлан Аркю
ПЗ
16
Майк Меньян
ВР
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лилль - Марсель
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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