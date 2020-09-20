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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 20 сентября 2020
Марсель
20.09.2020, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
85'
В. Жермен
47'
Л. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лилль
ГОЛ! 1:1!
В. Жермен
Пас отдал
М. Сансон
85'
80'
Желтая карточка
Р. Саншеш
79'
Замена
Т. Веа
️️️️
Д. Дэвид
78'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
М. Аке
️️️️
Д. Бенедетто
78'
72'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Л. Араухо
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Пайет
71'
Замена
П. Гуйе
️️️️
В. Ронжье
71'
Замена
В. Жермен
️️️️
Ф. Товен
71'
Желтая карточка
А. Гонсалес
65'
65'
Замена
Рейнилду
️️️️
Д. Брадарич
Замена
Б. Сарр
️️️️
Ю. Нагатомо
60'
58'
Желтая карточка
Д. Брадарич
Желтая карточка
Ф. Товен
58'
50'
Желтая карточка
Б. Андре
47'
ГОЛ! 0:1!
Л. Араухо
Пас отдал
Ж. Бамба
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
5
Нагатомо
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
21
Ронжье
8
Сансон
10
Пайет
10
Товен
9
Бенедетто
4-1-1-1-3
16
Меньян
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
6
Брадарич
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
7
Араухо
17
Йылмаз
15
Дэвид
21
Ронжье
18
Гуйе
18
Гуйе
21
Ронжье
9
Бенедетто
11
Аке
11
Аке
9
Бенедетто
5
Нагатомо
70
Сарр
70
Сарр
5
Нагатомо
10
Пайет
28
Радоньич
28
Радоньич
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
98
Жермен
10
Товен
6
Брадарич
17
Рейнилду
17
Рейнилду
6
Брадарич
7
Араухо
93
Иконе
93
Иконе
7
Араухо
17
Йылмаз
8
Саншеш
8
Саншеш
17
Йылмаз
15
Дэвид
22
Веа
22
Веа
15
Дэвид
Остались в запасе
Марсель
Лилль
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
26
Жереми Пье
ПЗ
30
Люка Шевалье
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
30
Люка Шевалье
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Марсель - Лилль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
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