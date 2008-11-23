Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 23 ноября 2008
Марсель
23.11.2008, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 2
Завершен
Лилль
47'
М. Самасса
90+2'
Б. Зенден
10'
А. Рами
37'
М. Бастос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лилль
+3
Замена
П. Франкур
️️️️
Й. Кабай
ГОЛ! 2:2!
Б. Зенден
+2
+1
Желтая карточка
О. Шеджу
Желтая карточка
Г. Малицки
Желтая карточка
Р. Мавуба
Замена
Б. Зенден
️️️️
М. Самасса
Желтая карточка
А. Бен Арфа
Замена
Н. Фоверг
️️️️
Р. Виттек
Замена
С. Дюмон
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ! 1:2!
М. Самасса
Пас отдал
Л. Боннар
Замена
Б. Коне
️️️️
Ш. Каборе
ГОЛ! 0:2!
М. Бастос
Желтая карточка
Э. Азар
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Рами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ЛП
76
Мамаду Ньянг
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
27
Лорик Цана
(К)
ПП
8
Бенуа Шейру
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
24
Рио Мавуба
(К)
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Эден Азар
АП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Марсель
1
Руди Риу
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
28
Гаэль Живе
ЛЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
14
Бакари Коне
ЦФ
Лилль
4
Петер Франкур
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Николя Фоверг
ЦФ
3-3-1-2
30
Манданда
4
Хилтон
23
Зубар
21
Боннар
77
Каборе
76
Ньянг
27
Цана
8
Бен Арфа
16
Самасса
8
Шейру
4-3-1-1
1
Малицки
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
19
Эмерсон
24
Мавуба
29
Кабай
7
Бастос
10
Азар
33
Виттек
0
Тайво
0
Тайво
16
Самасса
7
Зенден
7
Зенден
16
Самасса
77
Каборе
14
Коне
14
Коне
77
Каборе
29
Кабай
4
Франкур
4
Франкур
29
Кабай
10
Азар
6
Дюмон
6
Дюмон
10
Азар
33
Виттек
9
Фоверг
9
Фоверг
33
Виттек
Остались в запасе
Марсель
Лилль
1
Руди Риу
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Геретс
5
Николя Плестан
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
Остались в запасе
5
Николя Плестан
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Марсель - Лилль
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Марсель
Лилль
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+