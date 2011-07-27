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Расписание матчей
Суперкубок Франции
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 27 июля 2011
Марсель
27.07.2011, среда, 22:45
Суперкубок Франции, Финал
5 : 4
Завершен
Лилль
72'
А. Айю
85'
Ж. Морель
87'
Л. Реми
90'
А. Айю (П)
90+5'
А. Айю (П)
9'
Ф. Бальмон
57'
Э. Азар
73'
М. Сов
90+2'
М. Баша
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Марсель - Лилль
ГОЛ с пенальти! 5:4!
А. Айю
+5
+3
Желтая карточка
Б. Педретти
+2
ГОЛ! 4:4!
М. Баша
Пас отдал
Л. Обраньяк
Замена
Р. Роделен
️️️️
Ф. Бальмон
ГОЛ с пенальти! 4:3!
А. Айю
Вторая желтая
О. Шеджу
ГОЛ! 3:3!
Л. Реми
Пас отдал
Л. Гонсалес
ГОЛ! 2:3!
Ж. Морель
Замена
И. Гуйе
️️️️
Э. Азар
ГОЛ! 1:3!
М. Сов
Пас отдал
Л. Обраньяк
ГОЛ! 1:2!
А. Айю
Пас отдал
Л. Гонсалес
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Д. Пайет
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Амалфитано
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Б. Шейру
ГОЛ! 0:2!
Э. Азар
Желтая карточка
О. Шеджу
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бальмон
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
Ж. Морель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
12
Алу Диарра
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
21
Крис Гади
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Лилль
14
Давид Розегнал
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
12
Омар Ваде
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
3-5-1-1
30
Манданда
21
Морель
20
Диавара
16
Фанни
8
Шейру
27
Гонсалес
25
Мбиа
31
Амалфитано
12
Диарра
24
Айю
14
Реми
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
25
Баша
27
Шеджу
18
Берья
15
Бальмон
25
Педретти
24
Мавуба
10
Пайет
10
Азар
17
Сов
8
Шейру
77
Каборе
77
Каборе
8
Шейру
31
Амалфитано
10
Айю
10
Айю
31
Амалфитано
10
Азар
5
Гуйе
5
Гуйе
10
Азар
10
Пайет
7
Обраньяк
7
Обраньяк
10
Пайет
15
Бальмон
23
Роделен
23
Роделен
15
Бальмон
Остались в запасе
Марсель
Лилль
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
21
Крис Гади
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Омар Ваде
ЦФ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
21
Крис Гади
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
Остались в запасе
12
Омар Ваде
ЦФ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Марсель - Лилль
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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