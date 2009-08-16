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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 16 августа 2009
Марсель
16.08.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
12'
Брандао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лилль
+2
Желтая карточка
Р. Мавуба
Желтая карточка
М. Вальбуэна
+2
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Ньянг
Замена
О. Шеджу
️️️️
Й. Кабай
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
Брандао
Желтая карточка
М. Ньянг
Замена
Жервиньо
️️️️
Т. Де Мело
Желтая карточка
Л. Бутель
Вторая желтая
М. Дебюши
Замена
Б. Коне
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
Э. Азар
️️️️
Л. Обраньяк
Желтая карточка
М. Дебюши
Желтая карточка
Г. Хайнце
20'
ГОЛ! 1:0!
Брандао
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЛП
77
Шарль Каборе
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
11
Брандао
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЛП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
(К)
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
22
Кирил Руль
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
4-3-1-2
30
Манданда
0
Тайво
5
Хайнце
20
Диавара
22
Сиссе
8
Шейру
77
Каборе
7
Абриэль
8
Бен Арфа
76
Ньянг
11
Брандао
4-4-2
16
Бутель
26
Дебюши
23
Рами
5
Плестан
19
Эмерсон
24
Мавуба
7
Обраньяк
29
Кабай
15
Бальмон
9
Де Мело
7
Обамеянг
76
Ньянг
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
76
Ньянг
8
Бен Арфа
14
Коне
14
Коне
8
Бен Арфа
11
Брандао
23
Морьентес
23
Морьентес
11
Брандао
29
Кабай
27
Шеджу
27
Шеджу
29
Кабай
7
Обраньяк
10
Азар
10
Азар
7
Обраньяк
9
Де Мело
27
Жервиньо
27
Жервиньо
9
Де Мело
Остались в запасе
Марсель
Лилль
22
Кирил Руль
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
Главный тренер
Эрик Геретс
30
Барель Моуко
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
22
Кирил Руль
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Марсель - Лилль
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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