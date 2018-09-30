Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Марсель
Лилль - Марсель: обзор матча 30 сентября 2018
Лилль
30.09.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 0
Завершен
Марсель
65'
Н. Пепе (П)
86'
Ж. Бамба (П)
89'
Ж. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Марсель
ГОЛ! 3:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
Ф. Балло-Туре
89'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Бамба
86'
85'
Желтая карточка
Л. Густаво
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Пепе
65'
63'
Желтая карточка
С. Манданда
Желтая карточка
Шека
18'
17'
Желтая карточка
Л. Окампос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
97
Балло-Туре
13
Дабила
6
Фонте
2
Челик
23
Мендес
8
Шека
19
Бамба
93
Иконе
19
Пепе
14
Реми
2-2-2-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
70
Сарр
8
Камара
14
Густаво
22
Сертик
8
Строотман
10
Товен
28
Радоньич
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Лилль
Марсель
34
Бубакари Сумаре
ОП
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Адам Якубек
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Адам Якубек
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лилль - Марсель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Лилль
Марсель
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
09:52
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
09:52
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+