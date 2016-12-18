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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 18 декабря 2016
Марсель
18.12.2016, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
56'
Б. Гомис
61'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лилль
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Ф. Товен
86'
82'
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Лопеш
Замена
Л. Диарра
️️️️
М. Лопес
82'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Б. Гомис
75'
74'
Замена
Р. Сивелли
️️️️
М. Баша
ГОЛ! 2:0!
Ф. Товен
Пас отдал
В. Ванкер
61'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
М. Лопес
56'
48'
Замена
Ж. Пальмери
️️️️
Ф. Берья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
20
Максим Лопес
ПП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Наим Слити
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
13
Юнус Санкаре
ПП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
Марсель
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
31
Морган Амалфитано
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
4-3-2-1
16
Пеле
6
Роланду
15
Губочан
16
Фанни
2
Сакаи
99
Ангисса
21
Ванкер
20
Лопес
9
Н'Жи
10
Товен
18
Гомис
4-1-2-2-1
1
Эньяма
14
Корчиа
25
Баша
5
Сумаоро
18
Берья
10
Амаду
13
Санкаре
23
Слити
9
Лопеш
8
Бензия
24
Эдер
18
Гомис
70
Сарр
70
Сарр
18
Гомис
20
Лопес
19
Диарра
19
Диарра
20
Лопес
10
Товен
5
Кабелла
5
Кабелла
10
Товен
25
Баша
2
Сивелли
2
Сивелли
25
Баша
18
Берья
20
Пальмери
20
Пальмери
18
Берья
9
Лопеш
28
Биссума
28
Биссума
9
Лопеш
Остались в запасе
Марсель
Лилль
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Майк Меньян
ВР
31
Морган Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Патрик Колло
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Майк Меньян
ВР
31
Морган Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Патрик Колло
Статистика матча Марсель - Лилль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Велодром
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