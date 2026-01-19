Введите ваш ник на сайте
«Аль-Ахли» – «Халидж»: прогноз и ставки на матч 20 января 2026 с коэффициентом 1.6

19 января 2026 9:43
Аль-Ахли - Халидж
20 янв. 2026, вторник 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Аль-Ахли»
Сделать ставку

Матч 17-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии сведет команды, находящиеся в верхней половине таблицы. «Аль-Ахли» продолжает борьбу за места в первой тройке и подходит к игре в отличной форме, тогда как «Халидж» набрал ход и закрепился в зоне топ-8. Очная встреча обещает быть напряженной, но статус и стабильность хозяев делают их фаворитами.

«Аль-Ахли»

Команда идет на серии из пяти побед подряд и демонстрирует сбалансированную игру. В последних пяти матчах «Аль-Ахли» забил 9 мячей и пропустил всего 3, подтверждая надежность обороны. Айвен Тоуни остается ключевой фигурой атаки и регулярно реализует свои моменты. Важным фактором является и стабильность: «Аль-Ахли» забивает уже в 13 матчах подряд в рамках чемпионата и уверенно действует против соперников из верхней части таблицы.

«Халидж»

Гости также находятся в хорошем состоянии и выиграли три последних матча, забив за этот отрезок 12 голов. Атака с Джошуа Кингом выглядит опасно, однако оборона остается уязвимой: «Халидж» пропускает в 13 из 15 матчей сезона. На выезде команда чаще играет смело, но против соперников уровня «Аль-Ахли» ей нередко не хватает дисциплины в защите.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 гола

«Халидж»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру
  • Пропускает в 13 из 15 матчей

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Халидж»

«Аль-Ахли» имеет ощутимое преимущество за счет класса, формы и успешной статистики личных встреч, где команда не проигрывает этому сопернику уже много лет. «Халидж» способен навязать борьбу и отличиться, но надежность хозяев и их умение контролировать темп должны сыграть решающую роль. Оптимальным выглядит сценарий с победой «Аль-Ахли» в результативном матче.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.6
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.60
Победа «Аль-Ахли»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Аль-Ахли
Рекомендуем
18+
