Матч 17-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии сведет команды, находящиеся в верхней половине таблицы. «Аль-Ахли» продолжает борьбу за места в первой тройке и подходит к игре в отличной форме, тогда как «Халидж» набрал ход и закрепился в зоне топ-8. Очная встреча обещает быть напряженной, но статус и стабильность хозяев делают их фаворитами.

«Аль-Ахли»

Команда идет на серии из пяти побед подряд и демонстрирует сбалансированную игру. В последних пяти матчах «Аль-Ахли» забил 9 мячей и пропустил всего 3, подтверждая надежность обороны. Айвен Тоуни остается ключевой фигурой атаки и регулярно реализует свои моменты. Важным фактором является и стабильность: «Аль-Ахли» забивает уже в 13 матчах подряд в рамках чемпионата и уверенно действует против соперников из верхней части таблицы.

«Халидж»

Гости также находятся в хорошем состоянии и выиграли три последних матча, забив за этот отрезок 12 голов. Атака с Джошуа Кингом выглядит опасно, однако оборона остается уязвимой: «Халидж» пропускает в 13 из 15 матчей сезона. На выезде команда чаще играет смело, но против соперников уровня «Аль-Ахли» ей нередко не хватает дисциплины в защите.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в 8 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в среднем 0.60 гола

«Халидж»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 2.40 гола за игру

Пропускает в 13 из 15 матчей

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Халидж»

«Аль-Ахли» имеет ощутимое преимущество за счет класса, формы и успешной статистики личных встреч, где команда не проигрывает этому сопернику уже много лет. «Халидж» способен навязать борьбу и отличиться, но надежность хозяев и их умение контролировать темп должны сыграть решающую роль. Оптимальным выглядит сценарий с победой «Аль-Ахли» в результативном матче.

Рекомендованные ставки