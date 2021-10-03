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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Марсель
Лилль - Марсель: обзор матча 03 октября 2021
Лилль
03.10.2021, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
28'
Д. Дэвид
90+5'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Марсель
ГОЛ! 2:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
Т. Веа
90'
+5
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Н. Иконе
90'
+4
90'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Л. Балерди
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Б. Йылмаз
88'
81'
Замена
Л. Энрике
️️️️
П. Лирола
77'
Вторая желтая
Д. Ундер
Замена
Т. Веа
️️️️
Ж. Бамба
72'
Замена
Шека
️️️️
А. Онана
72'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
66'
62'
Замена
А. Арит
️️️️
Жерсон
46'
Замена
Б. Камара
️️️️
Д. Чалета-Цар
46'
Замена
А. Милик
️️️️
Б. Дьенг
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Рейнилду
46'
37'
Желтая карточка
Л. Балерди
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
28'
24'
Желтая карточка
Д. Ундер
Желтая карточка
Рейнилду
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
77
Амин Арит
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Грбич
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
24
Онана
21
Андре
19
Бамба
93
Иконе
17
Йылмаз
15
Дэвид
3-2-3-1-1
13
Лопес
26
Балерди
15
Чалета-Цар
14
Перес
14
Лирола
2
Салиба
6
Гендузи
21
Ронжье
8
Жерсон
7
Ундер
9
Дьенг
17
Йылмаз
97
Языджи
97
Языджи
17
Йылмаз
17
Рейнилду
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
17
Рейнилду
24
Онана
8
Шека
8
Шека
24
Онана
93
Иконе
8
Саншеш
8
Саншеш
93
Иконе
19
Бамба
22
Веа
22
Веа
19
Бамба
26
Балерди
18
Гуйе
18
Гуйе
26
Балерди
15
Чалета-Цар
8
Камара
8
Камара
15
Чалета-Цар
8
Жерсон
77
Арит
77
Арит
8
Жерсон
14
Лирола
11
Энрике
11
Энрике
14
Лирола
9
Дьенг
30
Милик
30
Милик
9
Дьенг
Остались в запасе
Лилль
Марсель
16
Адам Якубек
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Лилль - Марсель
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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