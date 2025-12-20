Матч 17 тура Эредивизи пройдет на поле «Фортуны», которая ведет борьбу за сохранение комфортной дистанции от зоны вылета. «АЗ Алкмаар» решает другие задачи – команда стабильно держится в верхней части таблицы и рассчитывает укрепить позиции в еврокубковой зоне. Несмотря на серию без побед у обеих команд, гости выглядят предпочтительнее за счет класса и истории очных встреч.

«Фортуна»

Хозяева идут на 13 месте с 18 очками после 16 туров. Команда не выигрывает четыре матча подряд и пропускает в каждой из этих встреч. За последние пять игр «Фортуна» забила 5 мячей, но пропустила 9, что говорит о проблемах в обороне. При этом коллектив регулярно отличается – голы есть в 8 из 10 последних матчей чемпионата, что позволяет рассчитывать на активность впереди даже против фаворита.

«АЗ Алкмаар»

Гости занимают 6 место и имеют 25 очков при матче в запасе. Несмотря на четыре тура без побед, «АЗ Алкмаар» сохраняет игровое преимущество над соперниками из нижней части таблицы. Команда забивает в среднем 1.60 гола за матч, а оборона выглядит надежнее, чем у «Фортуны». Особенно важен фактор личных встреч – «АЗ Алкмаар» не проигрывал этому сопернику в 16 из 18 последних матчей.

Факты о командах

«Фортуна»

13 место, 18 очков после 16 туров

4 матча без побед

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем 1.00 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр

«АЗ Алкмаар»

6 место, 25 очков после 15 туров

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 16 из 18 очных встреч

В среднем 1.60 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч «Фортуна» – «АЗ Алкмаар»

Текущая форма «Фортуны» и статистика очных матчей говорят в пользу гостей. «АЗ Алкмаар» стабильно забивает против этого соперника и выглядит более сбалансированно. При этом обе команды не отличаются надежной игрой в обороне, что повышает вероятность результативного матча.

Рекомендованные ставки: