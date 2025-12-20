Введите ваш ник на сайте
«Фортуна» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 21 декабря 2025 с коэффициентом 1.67

20 декабря 2025 10:00
Фортуна - АЗ Алкмаар
21 дек. 2025, воскресенье 18:45 | Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
1.67
Победа «АЗ Алкмаар» с форой (0)
Матч 17 тура Эредивизи пройдет на поле «Фортуны», которая ведет борьбу за сохранение комфортной дистанции от зоны вылета. «АЗ Алкмаар» решает другие задачи – команда стабильно держится в верхней части таблицы и рассчитывает укрепить позиции в еврокубковой зоне. Несмотря на серию без побед у обеих команд, гости выглядят предпочтительнее за счет класса и истории очных встреч.

«Фортуна»

Хозяева идут на 13 месте с 18 очками после 16 туров. Команда не выигрывает четыре матча подряд и пропускает в каждой из этих встреч. За последние пять игр «Фортуна» забила 5 мячей, но пропустила 9, что говорит о проблемах в обороне. При этом коллектив регулярно отличается – голы есть в 8 из 10 последних матчей чемпионата, что позволяет рассчитывать на активность впереди даже против фаворита.

«АЗ Алкмаар»

Гости занимают 6 место и имеют 25 очков при матче в запасе. Несмотря на четыре тура без побед, «АЗ Алкмаар» сохраняет игровое преимущество над соперниками из нижней части таблицы. Команда забивает в среднем 1.60 гола за матч, а оборона выглядит надежнее, чем у «Фортуны». Особенно важен фактор личных встреч – «АЗ Алкмаар» не проигрывал этому сопернику в 16 из 18 последних матчей.

Факты о командах

«Фортуна»

  • 13 место, 18 очков после 16 туров
  • 4 матча без побед
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.00 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр

«АЗ Алкмаар»

  • 6 место, 25 очков после 15 туров
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 16 из 18 очных встреч
  • В среднем 1.60 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч «Фортуна» – «АЗ Алкмаар»

Текущая форма «Фортуны» и статистика очных матчей говорят в пользу гостей. «АЗ Алкмаар» стабильно забивает против этого соперника и выглядит более сбалансированно. При этом обе команды не отличаются надежной игрой в обороне, что повышает вероятность результативного матча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «АЗ Алкмаар» с форой (0) – коэффициент 1.67
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.80

1.67
Победа «АЗ Алкмаар» с форой (0)
Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие АЗ Алкмаар Фортуна
