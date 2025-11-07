8 ноября на стадионе «Ваудестэйн» состоится матч 12 тура чемпионата Нидерландов, в котором «Эксельсиор» сыграет против «Хераклеса». Обе команды борются за выживание и имеют проблемы в обороне, что делает предстоящую игру потенциально результативной.
Команда занимает 15-е место в Эредивизи и набрала всего 10 очков за 11 туров. В прошлом туре «Эксельсиор» сыграл вничью с «Телстаром» (2:2), до этого вылетел из Кубка от клуба из низшей лиги. Основная проблема – слабая реализация: лишь 4 забитых мяча в последних 5 играх (в среднем 0.80 за игру). При этом оборона также нестабильна – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. Команда забивает в каждом матче против «Хераклеса» с 2022 года, но текущая форма вызывает вопросы.
Аутсайдер турнира занимает последнее место (18-е) с 6 очками после 11 туров. Тем не менее, в последней игре команда удивила всех, разгромив «Зволле» со счeтом 8:2. За 5 последних матчей у «Хераклеса» 13 забитых и 16 пропущенных мячей, что говорит о сверхрезультативных встречах. Команда стабильно пропускает (в 6 последних матчах подряд) и проигрывает на выезде (7 поражений подряд в чемпионате). Лидер атаки – Ииц Хорнкамп (6 голов), способен создавать моменты даже против плотной обороны.
Факты о командах
- Забивает в 7 последних матчах против «Хераклеса»
- В среднем: 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в 3 последних играх
- 10 очков после 11 туров
- В среднем: 2.60 забитых и 3.20 пропущенных за 5 последних матчей
- Пропускает в 6 последних матчах
- Проигрывает в 7 выездных матчах подряд
- Последний матч: победа 8:2 над «Зволле»
Прогноз на матч
Обе команды демонстрируют нестабильную оборону и склонны к результативным матчам. «Хераклес» после разгрома в прошлом туре будет заряжен на продолжение успеха, несмотря на слабую игру на выезде. «Эксельсиор» в родных стенах попытается воспользоваться уязвимой обороной соперника. Исходя из текущей статистики и формы, матч должен быть результативным. Наиболее логично ожидать обмена голами и тотала больше 2.5.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.55
- Индивидуальный тотал «Хераклеса» больше 1.5 – коэффициент 2.15