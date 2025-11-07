Введите ваш ник на сайте
«Эксельсиор» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 2.55

07 ноября 2025 11:27
Экселсиор - Хераклес
08 нояб. 2025, суббота 18:30 | Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Перейти в онлайн матча
2.55
Обе команды забьют и тотал больше 2.5
Сделать ставку

8 ноября на стадионе «Ваудестэйн» состоится матч 12 тура чемпионата Нидерландов, в котором «Эксельсиор» сыграет против «Хераклеса». Обе команды борются за выживание и имеют проблемы в обороне, что делает предстоящую игру потенциально результативной.

«Эксельсиор»

Команда занимает 15-е место в Эредивизи и набрала всего 10 очков за 11 туров. В прошлом туре «Эксельсиор» сыграл вничью с «Телстаром» (2:2), до этого вылетел из Кубка от клуба из низшей лиги. Основная проблема – слабая реализация: лишь 4 забитых мяча в последних 5 играх (в среднем 0.80 за игру). При этом оборона также нестабильна – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. Команда забивает в каждом матче против «Хераклеса» с 2022 года, но текущая форма вызывает вопросы.

«Хераклес»

Аутсайдер турнира занимает последнее место (18-е) с 6 очками после 11 туров. Тем не менее, в последней игре команда удивила всех, разгромив «Зволле» со счeтом 8:2. За 5 последних матчей у «Хераклеса» 13 забитых и 16 пропущенных мячей, что говорит о сверхрезультативных встречах. Команда стабильно пропускает (в 6 последних матчах подряд) и проигрывает на выезде (7 поражений подряд в чемпионате). Лидер атаки – Ииц Хорнкамп (6 голов), способен создавать моменты даже против плотной обороны.

Факты о командах

«Эксельсиор»

  • Забивает в 7 последних матчах против «Хераклеса»
  • В среднем: 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 3 последних играх
  • 10 очков после 11 туров

«Хераклес»

  • В среднем: 2.60 забитых и 3.20 пропущенных за 5 последних матчей
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Проигрывает в 7 выездных матчах подряд
  • Последний матч: победа 8:2 над «Зволле»

Личные встречи
35% (6)
18% (3)
47% (8)
28
Забитых мячей
35
1.65
В среднем за матч
2.06
5:4
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:5
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
1 : 2
08.11.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
4 : 0
12.05.2024
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Хераклес
3 : 1
02.09.2023
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
4 : 5
12.05.2019
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Экселсиор
0 : 3
22.12.2018
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Экселсиор
2 : 2
18.04.2018
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
2 : 2
26.08.2017
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Хераклес
4 : 0
18.02.2017
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Экселсиор
3 : 1
10.09.2016
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Экселсиор
1 : 3
09.04.2016
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
0 : 0
22.11.2015
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
0 : 3
18.01.2015
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Экселсиор
3 : 1
30.08.2014
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Хераклес
3 : 0
28.01.2012
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Экселсиор
0 : 2
22.10.2011
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Хераклес
4 : 1
12.03.2011
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Экселсиор
2 : 1
11.09.2010
Хераклес
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют нестабильную оборону и склонны к результативным матчам. «Хераклес» после разгрома в прошлом туре будет заряжен на продолжение успеха, несмотря на слабую игру на выезде. «Эксельсиор» в родных стенах попытается воспользоваться уязвимой обороной соперника. Исходя из текущей статистики и формы, матч должен быть результативным. Наиболее логично ожидать обмена голами и тотала больше 2.5.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.55
  • Индивидуальный тотал «Хераклеса» больше 1.5 – коэффициент 2.15

2.55
Обе команды забьют и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие Хераклес Экселсиор
