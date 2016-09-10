Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Хераклес
Экселсиор - Хераклес: обзор матча 10 сентября 2016
Экселсиор
10.09.2016, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
3 : 1
Завершен
Хераклес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - Хераклес
72'
Замена
С. Арментерос
️️️️
В. Дрост
Желтая карточка
Л. Бруинс
53'
46'
Желтая карточка
В. Дрост
45'
Замена
М. Фледдерис
️️️️
Д. Вуичевич
37'
Желтая карточка
Т. Брунс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
22
Том Муйтерс
ВР
28
Энрико Дрост
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
27
Стэнли Элберс
ЦФ
15
Найджел Хасселбайнк
ЦФ
18
Кевин Вермелен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
12
Вут Дрост
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Экселсиор
1
Филип Курто
ВР
26
Майк Хэвкотт
ВР
Хераклес
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
23
Марк-Ян Фледдерис
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
3-1-3
22
Муйтерс
28
Дрост
5
Куйперс
2
Маттей
23
Бруинс
18
Вермелен
15
Хасселбайнк
27
Элберс
3-2-2-1-1
16
Кастро
12
Дрост
23
те Верик
4
Хогма
6
Пелюпесси
8
Госенс
17
Вуичевич
10
Брунс
11
Дарри
15
Навратил
17
Вуичевич
23
Фледдерис
23
Фледдерис
17
Вуичевич
12
Дрост
55
Арментерос
55
Арментерос
12
Дрост
Остались в запасе
Экселсиор
Хераклес
1
Филип Курто
ВР
26
Майк Хэвкотт
ВР
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
2
Тим Брёкерс
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
1
Филип Курто
ВР
26
Майк Хэвкотт
ВР
Остались в запасе
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
2
Тим Брёкерс
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Экселсиор - Хераклес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Ваудестейн
Новости команд
Все
Экселсиор
Хераклес
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
7 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
7 сентября
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+