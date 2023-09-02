Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Экселсиор
Хераклес - Экселсиор: обзор матча 02 сентября 2023
Хераклес
02.09.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
3 : 1
Завершен
Экселсиор
54'
B. Limbombe
60'
Д. Хогма
85'
М. Санко
19'
Н. Аграфиотис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Экселсиор
ГОЛ! 3:1!
М. Санко
85'
Желтая карточка
Й. Виллемс
82'
Замена
А. Нанкиши
️️️️
М. Энгельс
78'
77'
Желтая карточка
Я. Смайлерс
Замена
С. Схеперман
️️️️
А. Уахим
77'
76'
Замена
O. Uddenäs
️️️️
Д. Санчес-Фернандес
76'
Замена
Я. Смайлерс
️️️️
С. Сандра
75'
Замена
С. Сеймор
️️️️
С. Ньюпорт
63'
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
Ю. Бас
Замена
Т. Брунс
️️️️
B. Limbombe
62'
Замена
М. Санко
️️️️
A. Satriano
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хогма
Пас отдал
Э. Ханссон
60'
56'
Вторая желтая
Л. Лабру
ГОЛ! 1:1!
B. Limbombe
Пас отдал
Э. Ханссон
54'
49'
Желтая карточка
А. Загре
39'
Желтая карточка
Л. Лабру
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Аграфиотис
Пас отдал
Л. Лабру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
2
Навайо Бакборд
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
10
Томас Брунс
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
3-1-2-4
1
15
Виллемс
4
Хогма
4
Сонненберг
6
Де Керсмакер
7
Ханссон
8
Уахим
2
Бакборд
31
35
8
Энгельс
3-2-3-2
1
ван Гассел
4
2
Хореманс
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
92
Загре
6
Бас
14
Сандра
30
Санчес-Фернандес
7
Лабру
25
Аграфиотис
8
Энгельс
17
Нанкиши
17
Нанкиши
8
Энгельс
8
Уахим
32
Схеперман
32
Схеперман
8
Уахим
35
10
Брунс
10
Брунс
35
31
30
Санко
30
Санко
31
14
Сандра
3
Смайлерс
3
Смайлерс
14
Сандра
16
Ньюпорт
34
Сеймор
34
Сеймор
16
Ньюпорт
6
Бас
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
6
Бас
30
Санчес-Фернандес
10
10
30
Санчес-Фернандес
Остались в запасе
Хераклес
Экселсиор
1
Фабиан де Кейзер
ВР
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
18
Норберт Алблас
ВР
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Ноа Науйокс
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Ноа Науйокс
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Хераклес - Экселсиор
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Новости команд
Все
Хераклес
Экселсиор
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+