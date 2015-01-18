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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Экселсиор
Хераклес - Экселсиор: обзор матча 18 января 2015
Хераклес
18.01.2015, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
0 : 3
Завершен
Экселсиор
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Статистика матча Хераклес - Экселсиор
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0
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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