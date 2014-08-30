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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Хераклес
Экселсиор - Хераклес: обзор матча 30 августа 2014
Экселсиор
30.08.2014, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 4 тур
3 : 1
Завершен
Хераклес
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Таблица
Статистика матча Экселсиор - Хераклес
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0
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0
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
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