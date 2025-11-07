Введите ваш ник на сайте
«Фортуна Ситтард» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.55

07 ноября 2025 11:31
Фортуна - Херенвен
08 нояб. 2025, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе команды забьют
Сделать ставку

8 ноября «Фортуна Ситтард» принимает «Херенвен» в рамках 12-го тура чемпионата Нидерландов. Обе команды находятся в середине таблицы и продолжают борьбу за укрепление позиций, но формы коллективов к очному матчу заметно различаются: гости идут без поражений шесть туров подряд, а хозяева, напротив, уступили трижды кряду.

«Фортуна Ситтард»

Команда набрала 13 очков после 11 туров и занимает 12-е место. Последние матчи в Эредивизи были неудачными: три поражения от «Гронингена», «Эксельсиора» и «ПСВ». При этом «Фортуна» стабильно забивает – по голу в трeх последних играх. В атаке лидирует Ихаттарен с 3 голами, но оборона остаeтся слабым местом – 8 пропущенных мячей в 5 последних матчах (в среднем 1.6 за игру).

«Херенвен»

Коллектив показывает стабильный прогресс: 14 очков и 10-е место в таблице. Команда не проигрывает уже 6 туров, забивает в каждом из них. Особенно результативной была недавняя серия – 14 голов в 5 матчах (в среднем 2.8 за игру). Бомбардир Венте набрал хорошую форму (5 мячей в 11 играх). Правда, и у «Херенвена» есть проблемы в обороне – команда пропускает в каждом матче на протяжении уже 12 туров.

Факты о командах

«Фортуна Ситтард»

  • Проиграла 3 матча подряд в чемпионате
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено за 5 последних матчей
  • Забивает в 3 играх подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Херенвен»

  • Без поражений в 6 турах Эредивизи
  • В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено за 5 последних матчей
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Пропускает в 14 из 16 последних матчей

Личные встречи
40% (6)
20% (3)
40% (6)
25
Забитых мячей
24
1.67
В среднем за матч
1.6
3:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  3:3
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 0
08.11.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
2 : 2
01.02.2025
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фортуна
3 : 0
02.11.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
3 : 3
03.02.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Херенвен
3 : 0
25.11.2023
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Фортуна
2 : 0
25.01.2023
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
2 : 1
27.08.2022
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Фортуна
2 : 0
05.02.2022
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Херенвен
1 : 0
18.09.2021
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Херенвен
1 : 3
10.01.2021
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фортуна
1 : 3
19.09.2020
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Фортуна
2 : 1
02.02.2020
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Херенвен
1 : 1
31.08.2019
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Фортуна
2 : 4
23.02.2019
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
3 : 1
01.12.2018
Фортуна
Показать все

Прогноз на матч «Фортуна Ситтард» – «Херенвен»

Обе команды имеют нестабильные обороны и показывают продуктивную атаку: «Херенвен» разгоняется, «Фортуна» цепляется за результат даже с сильными соперниками. На фоне уязвимости оборон логичным выглядит сценарий с обменом голами. Однако форма «Херенвена» внушает больше доверия – и атакующий потенциал, и текущая серия без поражений дают основания ожидать, что гости как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.55
  • «Херенвен» не проиграет и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.35

1.55
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Херенвен Фортуна
