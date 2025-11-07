8 ноября «Фортуна Ситтард» принимает «Херенвен» в рамках 12-го тура чемпионата Нидерландов. Обе команды находятся в середине таблицы и продолжают борьбу за укрепление позиций, но формы коллективов к очному матчу заметно различаются: гости идут без поражений шесть туров подряд, а хозяева, напротив, уступили трижды кряду.

«Фортуна Ситтард»

Команда набрала 13 очков после 11 туров и занимает 12-е место. Последние матчи в Эредивизи были неудачными: три поражения от «Гронингена», «Эксельсиора» и «ПСВ». При этом «Фортуна» стабильно забивает – по голу в трeх последних играх. В атаке лидирует Ихаттарен с 3 голами, но оборона остаeтся слабым местом – 8 пропущенных мячей в 5 последних матчах (в среднем 1.6 за игру).

«Херенвен»

Коллектив показывает стабильный прогресс: 14 очков и 10-е место в таблице. Команда не проигрывает уже 6 туров, забивает в каждом из них. Особенно результативной была недавняя серия – 14 голов в 5 матчах (в среднем 2.8 за игру). Бомбардир Венте набрал хорошую форму (5 мячей в 11 играх). Правда, и у «Херенвена» есть проблемы в обороне – команда пропускает в каждом матче на протяжении уже 12 туров.

Факты о командах

«Фортуна Ситтард»

Проиграла 3 матча подряд в чемпионате

В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено за 5 последних матчей

Забивает в 3 играх подряд

Пропускает в 3 последних матчах

«Херенвен»

Без поражений в 6 турах Эредивизи

В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено за 5 последних матчей

Забивает в 8 матчах подряд

Пропускает в 14 из 16 последних матчей

Прогноз на матч «Фортуна Ситтард» – «Херенвен»

Обе команды имеют нестабильные обороны и показывают продуктивную атаку: «Херенвен» разгоняется, «Фортуна» цепляется за результат даже с сильными соперниками. На фоне уязвимости оборон логичным выглядит сценарий с обменом голами. Однако форма «Херенвена» внушает больше доверия – и атакующий потенциал, и текущая серия без поражений дают основания ожидать, что гости как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки: