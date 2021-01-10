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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Фортуна
Херенвен - Фортуна: обзор матча 10 января 2021
Херенвен
10.01.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 15 тур
1 : 3
Завершен
Фортуна
72'
Х. Верман
20'
B. Rienstra
24'
Д. Кокс
37'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Фортуна
Замена
R. Smit
️️️️
R. Kongolo
87'
80'
Замена
J. Smeets
️️️️
Л. Семеду
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
М. ван Берген
74'
ГОЛ! 1:3!
Х. Верман
Пас отдал
Д. Верман
72'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
Я. Паул ван Хеке
60'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
С. Де Йонг
60'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
Б. Нигрен
46'
37'
ГОЛ! 0:3!
З. Флемминг
Пас отдал
Л. Семеду
24'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кокс
Пас отдал
Э. Ханссон
20'
ГОЛ! 0:1!
B. Rienstra
Пас отдал
С. Полтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
16
Marijn Dijkstra
ЦФ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Djibril Dianessy
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
3-4-1-2
22
4
Бохневич
6
ван Хеке
5
20
6
Де Йонг
25
Верман
21
8
Нигрен
7
ван Берген
9
Верман
3-2-1-2-2
1
ван Ош
4
Анга
4
Янссен
38
12
Рота
27
Кокс
5
Теки
9
Флемминг
7
Ханссон
91
Полтер
7
Семеду
6
ван Хеке
5
Дрешевич
5
Дрешевич
6
ван Хеке
6
Де Йонг
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
6
Де Йонг
7
ван Берген
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
7
ван Берген
8
Нигрен
26
26
8
Нигрен
21
10
10
21
7
Семеду
25
25
7
Семеду
Остались в запасе
Херенвен
Фортуна
16
Marijn Dijkstra
ЦФ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
18
Зибен Деваль
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
17
Djibril Dianessy
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
16
Marijn Dijkstra
ЦФ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
18
Зибен Деваль
ЦП
Остались в запасе
17
Djibril Dianessy
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Херенвен - Фортуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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