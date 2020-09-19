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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Херенвен
Фортуна - Херенвен: обзор матча 19 сентября 2020
Фортуна
19.09.2020, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 2 тур
1 : 3
Завершен
Херенвен
73'
С. Полтер
15'
О. Батиста Майер
29'
Д. Верман (П)
34'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Херенвен
Желтая карточка
З. Флемминг
87'
ГОЛ! 1:3!
С. Полтер
Пас отдал
Л. Семеду
73'
Желтая карточка
Д. Кокс
72'
Желтая карточка
B. Ninaj
69'
69'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
О. Батиста Майер
Желтая карточка
Р. Янссен
62'
Замена
Л. Семеду
️️️️
Э. Ханссон
46'
Замена
Т. Теки
️️️️
B. Rienstra
46'
34'
ГОЛ! 0:3!
Х. Верман
Пас отдал
A. Van Der Heide
29'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Верман
15'
ГОЛ! 0:1!
О. Батиста Майер
Пас отдал
Х. Верман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
4
Мартин Анга
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Херенвен
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
22
Timo Zaal
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
27
Stefan Westra
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
4-1-2-3
55
Кошелев
27
Кокс
38
4
Янссен
12
Рота
20
Сентьенс
7
Ханссон
9
Флемминг
91
Полтер
25
82
4-3-3
22
6
ван Хеке
5
2
Флоранус
4
Бохневич
25
Верман
7
Батиста Майер
21
7
ван Берген
26
9
Верман
38
5
Теки
5
Теки
38
7
Ханссон
7
Семеду
7
Семеду
7
Ханссон
7
Батиста Майер
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
7
Батиста Майер
Остались в запасе
Фортуна
Херенвен
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
1
Яник ван Ош
ВР
12
Clint Essers
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦЗ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
22
Timo Zaal
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
24
Куаиб Дриух
ПВ
27
Stefan Westra
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
1
Яник ван Ош
ВР
12
Clint Essers
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦЗ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
Остались в запасе
22
Timo Zaal
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
24
Куаиб Дриух
ПВ
27
Stefan Westra
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Фортуна - Херенвен
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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