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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Херенвен
Фортуна - Херенвен: обзор матча 25 января 2023
Фортуна
25.01.2023, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
2 : 0
Завершен
Херенвен
58'
У. Эмбалу
90+7'
Б. Йылмаз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Херенвен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Йылмаз
90'
+7
Замена
С. Радич
️️️️
Х. Наварро
90'
+4
Замена
Д. Сиовас
️️️️
Д. Кокс
89'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
О. Озякуп
89'
Желтая карточка
Д. Кокс
88'
81'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
А. Тахири
Замена
Т. Нослин
️️️️
У. Эмбалу
79'
72'
Желтая карточка
А. Сарр
63'
Замена
Р. Каиб
️️️️
А. Колассен
63'
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
С. Ольссон
ГОЛ! 1:0!
У. Эмбалу
Пас отдал
Б. Йылмаз
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
14
Тижани Нослин
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
4-3-2-1
1
Пандур
27
Кокс
12
Пинту
3
Гут
23
Наварро
8
Бистрович
15
Озякуп
10
Ферати
14
Кордоба
11
Эмбалу
17
Йылмаз
2-4-1-3
44
Нопперт
27
ван Эвейк
4
Бохневич
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
19
Хайе
8
Тахири
27
Келерт
25
Колассен
9
Сарр
4
27
Кокс
22
Сиовас
22
Сиовас
27
Кокс
23
Наварро
55
Радич
55
Радич
23
Наварро
15
Озякуп
6
Дуарте
6
Дуарте
15
Озякуп
11
Эмбалу
14
Нослин
14
Нослин
11
Эмбалу
25
Колассен
24
Каиб
24
Каиб
25
Колассен
8
Тахири
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
8
Тахири
10
Ольссон
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
10
Ольссон
Остались в запасе
Фортуна
Херенвен
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Фортуна - Херенвен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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