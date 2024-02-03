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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Херенвен
Фортуна - Херенвен: обзор матча 03 февраля 2024
Фортуна
03.02.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
3 : 3
Завершен
Херенвен
60'
А. Халилович (П)
63'
Р. Гут
80'
А. Халилович
19'
О. Сахрауи
24'
Л. Броуверс
72'
Л. Броуверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Херенвен
90'
+2
Замена
Х. Али
️️️️
О. Бреуде
Замена
С. Вут
️️️️
К. Сирхейс
87'
Замена
А. Да Крус
️️️️
А. Халилович
83'
Замена
Д. Браф
️️️️
Д. Лонвейк
82'
ГОЛ! 3:3!
А. Халилович
80'
78'
Замена
А. Тахири
️️️️
С. ван Оттеле
72'
ГОЛ! 2:3!
Л. Броуверс
Пас отдал
П. ван Амерсфорт
64'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
П. Валемарк
64'
Замена
Т. Хайе
️️️️
С. Ольссон
ГОЛ! 2:2!
Р. Гут
63'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Халилович
60'
55'
Желтая карточка
Л. Броуверс
Желтая карточка
И. Пинту
55'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
К. Петерсон
46'
Замена
А. Ферати
️️️️
Л. Розье
46'
24'
ГОЛ! 0:2!
Л. Броуверс
19'
ГОЛ! 0:1!
О. Сахрауи
Пас отдал
П. Валемарк
14'
Желтая карточка
С. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
10
Iman Griffith
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ПЗ
19
Том Хайе
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
37
Amir Ismaïl
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
4-1-1-3-1
34
Веррипс
35
Дийкс
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
32
Розье
21
Лонвейк
7
Петерсон
10
Халилович
14
Кордоба
14
Сирхейс
2-1-2-3-2
13
4
Бохневич
6
ван Оттеле
20
Броуверс
45
Бреуде
10
Ольссон
10
Валемарк
9
ван Амерсфорт
11
Сахрауи
22
27
Келерт
14
Сирхейс
4
Вут
4
Вут
14
Сирхейс
10
Халилович
9
Да Крус
9
Да Крус
10
Халилович
32
Розье
10
Ферати
10
Ферати
32
Розье
7
Петерсон
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
7
Петерсон
21
Лонвейк
24
Браф
24
Браф
21
Лонвейк
45
Бреуде
15
Али
15
Али
45
Бреуде
10
Ольссон
19
Хайе
19
Хайе
10
Ольссон
6
ван Оттеле
8
Тахири
8
Тахири
6
ван Оттеле
10
Валемарк
7
Наннели
7
Наннели
10
Валемарк
Остались в запасе
Фортуна
Херенвен
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Iman Griffith
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
44
Андриес Нопперт
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
37
Amir Ismaïl
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Iman Griffith
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
37
Amir Ismaïl
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Фортуна - Херенвен
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
12
13
Офсайды
1
0
Количество передач
322
489
Сейвы
3
0
Точность передач %
70
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.53
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Jannick van der Laan, Netherlands
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
Новости команд
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