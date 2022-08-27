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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Фортуна
Херенвен - Фортуна: обзор матча 27 августа 2022
Херенвен
27.08.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 4 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
22'
С. ван Хойдонк
44'
М. ван Эвейк
84'
Б. Йылмаз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Фортуна
90'
+1
Желтая карточка
Б. Йылмаз
85'
Замена
Р. Вита
️️️️
М. Тирпа
84'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Йылмаз
Желтая карточка
J. van Aken
83'
Замена
А. Тимосси-Андерссон
️️️️
С. ван Хойдонк
81'
Замена
Р. Каиб
️️️️
М. Келерт
75'
Замена
С. Ольссон
️️️️
Т. Халилович
75'
66'
Замена
А. Ферати
️️️️
Д. Эрдоган
46'
Замена
Т. Нослин
️️️️
И. Кордоба
46'
Замена
П. Глэдон
️️️️
К. Бассетт
ГОЛ! 2:0!
М. ван Эвейк
44'
ГОЛ! 1:0!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
А. Сарр
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Фортуна
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
14
Тижани Нослин
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
2-2-5
44
Нопперт
4
Бохневич
27
ван Эвейк
27
Келерт
19
Хайе
7
Халилович
22
17
ван Хойдонк
9
Сарр
8
Тахири
4-4-1-1
1
Пандур
3
Гут
22
Сиовас
25
Тирпа
27
Кокс
17
Бассетт
21
Эрдоган
20
Сентьенс
6
Дуарте
14
Кордоба
17
Йылмаз
27
Келерт
24
Каиб
24
Каиб
27
Келерт
7
Халилович
10
Ольссон
10
Ольссон
7
Халилович
17
ван Хойдонк
21
Тимосси-Андерссон
21
Тимосси-Андерссон
17
ван Хойдонк
25
Тирпа
21
Вита
21
Вита
25
Тирпа
21
Эрдоган
10
Ферати
10
Ферати
21
Эрдоган
14
Кордоба
14
Нослин
14
Нослин
14
Кордоба
17
Бассетт
19
Глэдон
19
Глэдон
17
Бассетт
Остались в запасе
Херенвен
Фортуна
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
4
Роел Янссен
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
7
Тунахан Таски
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Остались в запасе
4
Роел Янссен
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
7
Тунахан Таски
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Херенвен - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
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24 октября
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