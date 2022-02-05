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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Херенвен
Фортуна - Херенвен: обзор матча 05 февраля 2022
Фортуна
05.02.2022, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 21 тур
2 : 0
Завершен
Херенвен
14'
З. Флемминг
70'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Херенвен
90'
+3
Желтая карточка
Т. Хайе
Замена
Д. Ботака
️️️️
М. Тирпа
90'
Желтая карточка
М. Анга
86'
82'
Замена
H. Akujobi
️️️️
М. ван Эвейк
82'
Замена
А. Тахири
️️️️
Р. Аль-Хадж
Желтая карточка
B. Rienstra
77'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
Д. Сиовас
73'
ГОЛ! 2:0!
З. Флемминг
Пас отдал
М. Сентьенс
70'
Замена
C. Benschop
️️️️
Т. Теки
68'
67'
Замена
D. Nunumete
️️️️
Р. Каиб
62'
Замена
А. Сарр
️️️️
Ф. Стеванович
ГОЛ! 1:0!
З. Флемминг
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
19
Том Хайе
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фортуна
4
Роел Янссен
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4-5-1-1
27
Кокс
22
Сиовас
38
4
Анга
25
Тирпа
22
Самарис
6
Дуарте
20
Сентьенс
5
Теки
9
Флемминг
1
ван Ош
4-4-1-2
27
ван Эвейк
5
Дрешевич
5
24
Каиб
22
Аль-Хадж
6
Де Йонг
10
Стеванович
24
Мадсен
49
Мусаба
19
Хайе
1
25
Тирпа
17
Ботака
17
Ботака
25
Тирпа
22
Сиовас
17
17
22
Сиовас
5
Теки
35
35
5
Теки
24
Каиб
21
21
24
Каиб
27
ван Эвейк
20
20
27
ван Эвейк
22
Аль-Хадж
8
Тахири
8
Тахири
22
Аль-Хадж
10
Стеванович
9
Сарр
9
Сарр
10
Стеванович
Остались в запасе
Фортуна
Херенвен
4
Роел Янссен
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
22
Erwin Mulder
ВР
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
4
Роел Янссен
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Фортуна - Херенвен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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