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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Фортуна
Херенвен - Фортуна: обзор матча 25 ноября 2023
Херенвен
25.11.2023, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
3 : 0
Завершен
Фортуна
45+3'
Т. Хайе (П)
62'
Т. Хайе (П)
88'
Й. Николаеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Фортуна
Замена
D. Nunumete
️️️️
С. ван Оттеле
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Й. Николаеску
88'
Замена
Э. Ван Э
️️️️
Л. Броуверс
88'
78'
Замена
М. Лазетич
️️️️
К. Сирхейс
78'
Замена
I. Griffith
️️️️
Д. Сиовас
78'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
Л. Розье
Замена
А. Тахири
️️️️
О. Сахрауи
73'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Ч. Наннели
73'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
П. ван Амерсфорт
72'
68'
Замена
М. Бельхейр
️️️️
Т. Нослин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Хайе
62'
46'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
M. Robberechts
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Хайе
45'
+3
45'
Желтая карточка
И. Кордоба
31'
Желтая карточка
Р. Гут
Желтая карточка
П. ван Амерсфорт
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
39
Milan Robberechts
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
13
Mickey van der Hart
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Анас Тахири
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
10
Iman Griffith
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
1-1-4-3-1
44
Нопперт
6
ван Оттеле
20
Броуверс
45
Бреуде
10
Ольссон
19
Хайе
9
ван Амерсфорт
11
Сахрауи
27
Келерт
7
Наннели
22
4-1-3-2
1
Пандур
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
35
Дийкс
32
Розье
14
Нослин
10
Халилович
14
Кордоба
14
Сирхейс
39
11
Сахрауи
8
Тахири
8
Тахири
11
Сахрауи
20
Броуверс
6
Ван Э
6
Ван Э
20
Броуверс
6
ван Оттеле
21
21
6
ван Оттеле
7
Наннели
10
Валемарк
10
Валемарк
7
Наннели
9
ван Амерсфорт
98
Николаеску
98
Николаеску
9
ван Амерсфорт
39
23
Дуарте
23
Дуарте
39
32
Розье
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
32
Розье
22
Сиовас
10
10
22
Сиовас
14
Нослин
14
Бельхейр
14
Бельхейр
14
Нослин
14
Сирхейс
8
Лазетич
8
Лазетич
14
Сирхейс
Остались в запасе
Херенвен
Фортуна
1
Bernt Klaverboer
ВР
13
Mickey van der Hart
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
13
Mickey van der Hart
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Херенвен - Фортуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
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Херенвен
Фортуна
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
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6 ноября
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30 октября
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30 октября
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7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
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6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
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