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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Фортуна
Херенвен - Фортуна: обзор матча 18 сентября 2021
Херенвен
18.09.2021, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 5 тур
1 : 0
Завершен
Фортуна
5'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Фортуна
90'
+5
Желтая карточка
T. Lake
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Т. Халилович
80'
76'
Желтая карточка
S. Baghdadi
74'
Замена
Т. Нослин
️️️️
Д. Кокс
74'
Замена
S. Baghdadi
️️️️
B. Sambou
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
Б. Нигрен
69'
Замена
А. Мусаба
️️️️
С. Де Йонг
69'
Желтая карточка
И. Дрешевич
64'
63'
Замена
T. Lake
️️️️
Э. Ханссон
59'
Желтая карточка
B. Sambou
ГОЛ! 1:0!
Х. Верман
Пас отдал
Д. Верман
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Фортуна
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Херенвен
10
Филип Стеванович
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
4
Nick Bakker
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Фортуна
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
2-3-5
22
5
Дрешевич
5
24
Мадсен
25
Верман
6
Де Йонг
22
9
Верман
8
Нигрен
7
Халилович
27
ван Эвейк
2-3-5
4
Янссен
38
20
Сентьенс
25
Тирпа
6
Дуарте
97
1
ван Ош
4
Анга
27
Кокс
7
Ханссон
7
Халилович
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
7
Халилович
6
Де Йонг
49
Мусаба
49
Мусаба
6
Де Йонг
8
Нигрен
26
26
8
Нигрен
97
5
5
97
27
Кокс
14
Нослин
14
Нослин
27
Кокс
7
Ханссон
26
26
7
Ханссон
Остались в запасе
Херенвен
Фортуна
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
4
Nick Bakker
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
4
Nick Bakker
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Остались в запасе
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Херенвен - Фортуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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Херенвен
Фортуна
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