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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Херенвен
Фортуна - Херенвен: обзор матча 02 ноября 2024
Фортуна
02.11.2024, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
3 : 0
Завершен
Херенвен
10'
Л. Розье
67'
К. Петерсон
73'
Л. Розье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Херенвен
Замена
А. Эрцег
️️️️
Э. Буллауде
87'
Замена
А. Халилович
️️️️
С. Бастьен
77'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
Р. Фоссо
77'
74'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
Я. Тренсков
74'
Замена
D. Rallis
️️️️
Й. Николаеску
ГОЛ! 3:0!
Л. Розье
73'
ГОЛ! 2:0!
К. Петерсон
67'
66'
Замена
Д. Халл
️️️️
О. Бреуде
Замена
М. Аико
️️️️
А. Да Крус
56'
Замена
К. Петерсон
️️️️
J. Dahlhaus
56'
46'
Замена
И. Себауи
️️️️
Л. Броуверс
ГОЛ! 1:0!
Л. Розье
Пас отдал
М. Дийкс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
80
Райан Фоссо
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
98
Йон Николаеску
ЦФ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Фортуна
25
Niels Martens
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
10
Ален Халилович
АП
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Josip Mitrović
ЦФ
70
Макан Аико
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Брандерхорст
35
Дийкс
4
Адевойе
3
Гут
12
Пинту
32
Розье
9
Да Крус
80
Фоссо
22
Бастьен
10
Буллауде
8
2-1-4-1-2
44
Нопперт
27
Хопланд
4
Бохневич
20
Броуверс
6
Конде
6
Ван Э
14
45
Бреуде
27
Келерт
20
Тренсков
98
Николаеску
80
Фоссо
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
80
Фоссо
22
Бастьен
10
Халилович
10
Халилович
22
Бастьен
8
7
Петерсон
7
Петерсон
8
9
Да Крус
70
Аико
70
Аико
9
Да Крус
10
Буллауде
50
Эрцег
50
Эрцег
10
Буллауде
45
Бреуде
12
Халл
12
Халл
45
Бреуде
20
Броуверс
10
Себауи
10
Себауи
20
Броуверс
20
Тренсков
7
Наннели
7
Наннели
20
Тренсков
98
Николаеску
9
9
98
Николаеску
Остались в запасе
Фортуна
Херенвен
25
Niels Martens
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Josip Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Bernt Klaverboer
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
25
Niels Martens
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Josip Mitrović
ЦФ
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Фортуна - Херенвен
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
8
10
Офсайды
1
2
Количество передач
318
580
Сейвы
2
0
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.55
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
Новости команд
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