«Фортуна» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.88

05 декабря 2025 11:35
Фортуна - Аякс
06 дек. 2025, суббота 20:45 | Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Обе команды забьют
Сделать ставку

6 декабря в 15-м туре Эредивизи «Фортуна» на своeм поле примет «Аякс». Обе команды идут в середине таблицы, но каждая решает свою задачу: хозяева стремятся приблизиться к зоне еврокубков, гости – сократить отставание от лидеров. Команды стабильно забивают, но оборона у обеих оставляет вопросы, что повышает шансы на результативную игру.

«Фортуна»

Команда из Ситтарда уверенно выступает дома и набрала уже 18 очков после 14 туров. «Фортуна» не проигрывает три матча подряд в Эредивизи и обязательно забивает в пяти последних встречах турнира. Команда хороша по части реализации моментов: 7 голов за 5 матчей – достойный показатель для середняка. Однако оборона часто допускает ошибки: 7 пропущенных за тот же период и общее правило – «Фортуна» пропускает практически в каждом матче. Лучший бомбардир – Ихаттарен, 4 гола.

«Аякс»

Амстердамцы нестабильны, но постепенно набирают форму. После 14 туров у них 23 очка и 5-е место. «Аякс» исправно забивает в последних 5 матчах Эредивизи, но атакующие показатели перекрываются проблемами в обороне – 9 пропущенных голов за последние 5 встреч. Амстердамцы испытывают трудности в еврокубках, но в чемпионате выглядят конкурентоспособно. В гостях команда выступает уверенно – не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей.

Факты о командах

«Фортуна»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забитого и 1.40 пропущенного за последние 5 игр
  • Не проигрывает дома в 6 из 8 матчей
  • Не проигрывает в 3 последних турах

«Аякс»

  • Забивает в 5 последних матчах Эредивизи подряд
  • Пропускает в 15 из 17 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забитого и 1.80 пропущенного за последние 5 игр
  • Не проигрывает в 17 матчах против «Фортуны» подряд

Личные встречи
0% (0)
14% (2)
86% (12)
8
Забитых мячей
47
0.57
В среднем за матч
3.36
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фортуна
1 : 3
06.12.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
0 : 2
09.02.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
5 : 0
18.09.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Аякс
2 : 2
10.03.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
0 : 0
03.09.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Аякс
4 : 0
09.04.2023
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Фортуна
2 : 3
06.08.2022
Аякс
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Аякс
5 : 0
22.12.2021
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
0 : 5
21.09.2021
Аякс
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Фортуна
1 : 2
24.01.2021
Аякс
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Аякс
5 : 2
31.10.2020
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Аякс
5 : 0
25.09.2019
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Аякс
4 : 0
10.03.2019
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Фортуна
0 : 2
29.09.2018
Аякс
Показать все

Прогноз на матч «Фортуна» – «Аякс»

Статистика и стиль игры обеих команд указывают на футбол с голами. «Фортуна» крайне опасна дома и регулярно забивает. «Аякс» традиционно силен в атаке, но уязвим в обороне. Личные встречи также говорят в пользу результативности: амстердамцы забивают в 3 последних матчах против этого соперника. В такой ситуации логично ожидать, что обе команды найдут свои моменты у ворот друг друга.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – 1.88
  • Тотал больше 2.5 голов – 1.95

1.88
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие Аякс Фортуна
Рекомендуем
