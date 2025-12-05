6 декабря в 15-м туре Эредивизи «Фортуна» на своeм поле примет «Аякс». Обе команды идут в середине таблицы, но каждая решает свою задачу: хозяева стремятся приблизиться к зоне еврокубков, гости – сократить отставание от лидеров. Команды стабильно забивают, но оборона у обеих оставляет вопросы, что повышает шансы на результативную игру.

«Фортуна»

Команда из Ситтарда уверенно выступает дома и набрала уже 18 очков после 14 туров. «Фортуна» не проигрывает три матча подряд в Эредивизи и обязательно забивает в пяти последних встречах турнира. Команда хороша по части реализации моментов: 7 голов за 5 матчей – достойный показатель для середняка. Однако оборона часто допускает ошибки: 7 пропущенных за тот же период и общее правило – «Фортуна» пропускает практически в каждом матче. Лучший бомбардир – Ихаттарен, 4 гола.

«Аякс»

Амстердамцы нестабильны, но постепенно набирают форму. После 14 туров у них 23 очка и 5-е место. «Аякс» исправно забивает в последних 5 матчах Эредивизи, но атакующие показатели перекрываются проблемами в обороне – 9 пропущенных голов за последние 5 встреч. Амстердамцы испытывают трудности в еврокубках, но в чемпионате выглядят конкурентоспособно. В гостях команда выступает уверенно – не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей.

Факты о командах

«Фортуна»

Забивает в 6 последних матчах

В среднем: 1.40 забитого и 1.40 пропущенного за последние 5 игр

Не проигрывает дома в 6 из 8 матчей

Не проигрывает в 3 последних турах

«Аякс»

Забивает в 5 последних матчах Эредивизи подряд

Пропускает в 15 из 17 последних матчей

В среднем: 0.80 забитого и 1.80 пропущенного за последние 5 игр

Не проигрывает в 17 матчах против «Фортуны» подряд

Прогноз на матч «Фортуна» – «Аякс»

Статистика и стиль игры обеих команд указывают на футбол с голами. «Фортуна» крайне опасна дома и регулярно забивает. «Аякс» традиционно силен в атаке, но уязвим в обороне. Личные встречи также говорят в пользу результативности: амстердамцы забивают в 3 последних матчах против этого соперника. В такой ситуации логично ожидать, что обе команды найдут свои моменты у ворот друг друга.

Рекомендованные ставки