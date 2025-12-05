6 декабря в 15-м туре Эредивизи «Фортуна» на своeм поле примет «Аякс». Обе команды идут в середине таблицы, но каждая решает свою задачу: хозяева стремятся приблизиться к зоне еврокубков, гости – сократить отставание от лидеров. Команды стабильно забивают, но оборона у обеих оставляет вопросы, что повышает шансы на результативную игру.
«Фортуна»
Команда из Ситтарда уверенно выступает дома и набрала уже 18 очков после 14 туров. «Фортуна» не проигрывает три матча подряд в Эредивизи и обязательно забивает в пяти последних встречах турнира. Команда хороша по части реализации моментов: 7 голов за 5 матчей – достойный показатель для середняка. Однако оборона часто допускает ошибки: 7 пропущенных за тот же период и общее правило – «Фортуна» пропускает практически в каждом матче. Лучший бомбардир – Ихаттарен, 4 гола.
«Аякс»
Амстердамцы нестабильны, но постепенно набирают форму. После 14 туров у них 23 очка и 5-е место. «Аякс» исправно забивает в последних 5 матчах Эредивизи, но атакующие показатели перекрываются проблемами в обороне – 9 пропущенных голов за последние 5 встреч. Амстердамцы испытывают трудности в еврокубках, но в чемпионате выглядят конкурентоспособно. В гостях команда выступает уверенно – не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей.
Факты о командах
«Фортуна»
- Забивает в 6 последних матчах
- В среднем: 1.40 забитого и 1.40 пропущенного за последние 5 игр
- Не проигрывает дома в 6 из 8 матчей
- Не проигрывает в 3 последних турах
«Аякс»
- Забивает в 5 последних матчах Эредивизи подряд
- Пропускает в 15 из 17 последних матчей
- В среднем: 0.80 забитого и 1.80 пропущенного за последние 5 игр
- Не проигрывает в 17 матчах против «Фортуны» подряд
Прогноз на матч «Фортуна» – «Аякс»
Статистика и стиль игры обеих команд указывают на футбол с голами. «Фортуна» крайне опасна дома и регулярно забивает. «Аякс» традиционно силен в атаке, но уязвим в обороне. Личные встречи также говорят в пользу результативности: амстердамцы забивают в 3 последних матчах против этого соперника. В такой ситуации логично ожидать, что обе команды найдут свои моменты у ворот друг друга.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – 1.88
- Тотал больше 2.5 голов – 1.95