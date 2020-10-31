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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фортуна
Аякс - Фортуна: обзор матча 31 октября 2020
Аякс
31.10.2020, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 7 тур
5 : 2
Завершен
Фортуна
32'
Д. Классен
45'
Д. Классен
74'
Б. Бробби
86'
Д. Тадич (П)
90+4'
К. Промес (П)
7'
Д. Кокс
90+6'
Д. Кокс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Фортуна
90'
+6
ГОЛ! 5:2!
Д. Кокс
ГОЛ с пенальти! 5:1!
К. Промес
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Тадич
86'
85'
Желтая карточка
М. Анга
79'
Замена
Л. Семеду
️️️️
С. Полтер
Замена
Э. Альварес
️️️️
Р. Гравенберх
78'
ГОЛ! 3:1!
Б. Бробби
74'
72'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
М. Сентьенс
Замена
Б. Бробби
️️️️
Л. Траоре
66'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Антони
66'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Н. Мазрауи
64'
58'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
B. Rienstra
Замена
К. Промес
️️️️
Ю. Эккеленкамп
46'
ГОЛ! 2:1!
Д. Классен
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
32'
Пенальти не реализован!
Д. Классен
31'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кокс
Пас отдал
З. Флемминг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
52
Закария Лабиад
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
17
Блинд
4
Схюрс
6
Мартинес
3
Мазрауи
32
Эккеленкамп
8
Гравенберх
7
Антони
18
Классен
7
Нерес
2
Траоре
4-2-1-3
1
ван Ош
12
Рота
4
Анга
38
27
Кокс
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
91
Полтер
25
33
8
Гравенберх
4
Альварес
4
Альварес
8
Гравенберх
2
Траоре
9
Бробби
9
Бробби
2
Траоре
3
Мазрауи
2
Клайбер
2
Клайбер
3
Мазрауи
32
Эккеленкамп
10
Промес
10
Промес
32
Эккеленкамп
7
Антони
10
Тадич
10
Тадич
7
Антони
20
Сентьенс
7
Ханссон
7
Ханссон
20
Сентьенс
38
8
Мутуссами
8
Мутуссами
38
91
Полтер
7
Семеду
7
Семеду
91
Полтер
Остались в запасе
Аякс
Фортуна
37
Кьел Шерпен
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
52
Закария Лабиад
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
52
Закария Лабиад
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Аякс - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
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