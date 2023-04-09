Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фортуна
Аякс - Фортуна: обзор матча 09 апреля 2023
Аякс
09.04.2023, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 28 тур
4 : 0
Завершен
Фортуна
6'
С. Бергейс
27'
С. Бергейс
54'
С. Бергвейн
86'
К. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Фортуна
90'
+1
Желтая карточка
Р. Гут
Замена
Л. Лукка
️️️️
Х. Санчес
87'
Замена
М. Годтс
️️️️
Д. Тадич
87'
ГОЛ! 4:0!
К. Тэйлор
Пас отдал
С. Бергейс
86'
79'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
С. Фос
️️️️
Ф. Гриллич
72'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Д. Классен
72'
64'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Т. Нослин
63'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
О. Озякуп
ГОЛ! 3:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
С. Бергейс
54'
46'
Замена
П. Глэдон
️️️️
Д. Эрдоган
Замена
Й. Хато
️️️️
Ю. Бас
46'
46'
Замена
Х. Наварро
️️️️
Р. Вита
ГОЛ! 2:0!
С. Бергейс
Пас отдал
Д. Тадич
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Бергейс
Пас отдал
Х. Санчес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
22
Мика Годтс
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
10
Арианит Ферати
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
3-2-2-3
28
Рульи
15
Бас
12
Тимбер
3
Санчес
27
Гриллич
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
18
Классен
10
Тадич
4-3-2-1
1
Пандур
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
21
Вита
21
Эрдоган
8
Бистрович
15
Озякуп
14
Нослин
14
Кордоба
17
Йылмаз
15
Бас
21
Хато
21
Хато
15
Бас
27
Гриллич
55
Фос
55
Фос
27
Гриллич
18
Классен
7
Консейсау
7
Консейсау
18
Классен
10
Тадич
22
Годтс
22
Годтс
10
Тадич
3
Санчес
20
Лукка
20
Лукка
3
Санчес
21
Вита
23
Наварро
23
Наварро
21
Вита
15
Озякуп
6
Дуарте
6
Дуарте
15
Озякуп
14
Нослин
11
Эмбалу
11
Эмбалу
14
Нослин
21
Эрдоган
19
Глэдон
19
Глэдон
21
Эрдоган
17
Йылмаз
29
Бейтинк
29
Бейтинк
17
Йылмаз
Остались в запасе
Аякс
Фортуна
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Аякс - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
Фортуна
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:42
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Аякс» – «Тун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:42
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+