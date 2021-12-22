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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фортуна
Аякс - Фортуна: обзор матча 22 декабря 2021
Аякс
22.12.2021, среда, 23:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
5 : 0
Завершен
Фортуна
14'
Д. Блинд
22'
Антони
82'
Д. Ренш
90'
С. Аллер (П)
90+2'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Фортуна
90'
+2
Желтая карточка
Я. ван Ош
ГОЛ! 5:0!
С. Аллер
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 4:0!
С. Аллер
90'
88'
Замена
A. Musaba
️️️️
B. Rienstra
Замена
К. Тэйлор
️️️️
С. Бергейс
86'
86'
Замена
Т. Нослин
️️️️
А. Ферати
Замена
М. Дарами
️️️️
Антони
86'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ренш
Пас отдал
Антони
82'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Д. Тадич
79'
74'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
М. Анга
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Р. Гравенберх
52'
46'
Замена
И. Пинту
️️️️
М. Тирпа
ГОЛ! 2:0!
Антони
Пас отдал
Р. Гравенберх
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Блинд
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фортуна
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
1
Яник ван Ош
ЦФ
9
Зиан Флемминг
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Аякс
24
Андре Онана
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
Фортуна
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
4-2-3-1
22
Пасвер
17
Блинд
12
Тимбер
4
Схюрс
2
Ренш
8
Гравенберх
23
Бергейс
10
Тадич
18
Классен
7
Антони
22
Аллер
2-4-5
4
Янссен
38
22
Самарис
20
Сентьенс
6
Дуарте
25
Тирпа
1
ван Ош
4
Анга
27
Кокс
10
Ферати
9
Флемминг
8
Гравенберх
3
Тальяфико
3
Тальяфико
8
Гравенберх
23
Бергейс
24
Тэйлор
24
Тэйлор
23
Бергейс
7
Антони
9
Дарами
9
Дарами
7
Антони
10
Тадич
7
Нерес
7
Нерес
10
Тадич
25
Тирпа
12
Пинту
12
Пинту
25
Тирпа
4
Анга
17
17
4
Анга
38
19
19
38
10
Ферати
14
Нослин
14
Нослин
10
Ферати
Остались в запасе
Аякс
Фортуна
24
Андре Онана
ВР
1
Джей Гортер
ВР
55
Виктор Йенсен
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
1
Джей Гортер
ВР
55
Виктор Йенсен
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Аякс - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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