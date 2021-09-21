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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Аякс
Фортуна - Аякс: обзор матча 21 сентября 2021
Фортуна
21.09.2021, вторник, 19:45
Голландия. Эредивизие, 6 тур
0 : 5
Завершен
Аякс
11'
С. Бергейс
27'
Н. Мазрауи
38'
Д. Тадич
72'
М. Кудус
77'
Н. Тальяфико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Аякс
Замена
R. Plujimen
️️️️
Э. Ханссон
81'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
Д. Кокс
81'
Замена
A. Musaba
️️️️
B. Rienstra
81'
81'
Замена
Данило
️️️️
Д. Тадич
77'
ГОЛ! 0:5!
Н. Тальяфико
Пас отдал
Д. Тадич
75'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Р. Гравенберх
72'
ГОЛ! 0:4!
М. Кудус
Пас отдал
Д. Тадич
Замена
T. Lake
️️️️
B. Sambou
72'
65'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Л. Мартинес
65'
Замена
М. Дарами
️️️️
С. Аллер
Желтая карточка
Р. Янссен
49'
46'
Замена
М. Кудус
️️️️
С. Бергейс
38'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. Блинд
27'
ГОЛ! 0:2!
Н. Мазрауи
Пас отдал
С. Аллер
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Замена
S. Baghdadi
️️️️
М. Тирпа
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
4
Мартин Анга
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фортуна
30
Ruben van Kouwen
ВР
27
Ronan Plujimen
ЦЗ
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
2-3-5
4
Янссен
38
25
Тирпа
6
Дуарте
20
Сентьенс
4
Анга
7
Ханссон
5
Теки
27
Кокс
1
ван Ош
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Мазрауи
12
Тимбер
6
Мартинес
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
7
Антони
10
Тадич
22
Аллер
7
Ханссон
27
27
7
Ханссон
25
Тирпа
5
5
25
Тирпа
27
Кокс
17
17
27
Кокс
38
19
19
38
97
26
26
97
22
Аллер
9
Дарами
9
Дарами
22
Аллер
6
Мартинес
3
Тальяфико
3
Тальяфико
6
Мартинес
8
Гравенберх
24
Тэйлор
24
Тэйлор
8
Гравенберх
23
Бергейс
20
Кудус
20
Кудус
23
Бергейс
10
Тадич
90
Данило
90
Данило
10
Тадич
Остались в запасе
Фортуна
Аякс
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
12
Felix Dornebusch
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Фортуна - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Фортуна
Аякс
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
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