Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Аякс
Фортуна - Аякс: обзор матча 24 января 2021
Фортуна
24.01.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
48'
М. Тирпа
19'
С. Полтер (АГ)
64'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Аякс
Желтая карточка
Р. Янссен
90'
+5
Красная карточка
С. Полтер
90'
+1
87'
Замена
К. Промес
️️️️
Д. Тадич
Замена
Т. Верлинден
️️️️
Э. Ханссон
81'
73'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Д. Блинд
73'
Замена
Э. Альварес
️️️️
З. Лабиад
Замена
М. Сентьенс
️️️️
Л. Семеду
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
С. Аллер
Пас отдал
Н. Тальяфико
58'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
58'
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
Замена
Л. Рота
️️️️
М. Анга
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Тирпа
Пас отдал
Л. Семеду
48'
45'
+2
Желтая карточка
Н. Тальяфико
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Полтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
55
Алексей Кошелев
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Arian Kastrati
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
4-2-2-2
1
ван Ош
27
Кокс
38
4
Янссен
4
Анга
5
Теки
25
Тирпа
7
Ханссон
9
Флемминг
7
Семеду
91
Полтер
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
3
Тальяфико
4
Схюрс
17
Блинд
8
Гравенберх
7
Антони
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
52
Лабиад
7
Ханссон
7
Верлинден
7
Верлинден
7
Ханссон
4
Анга
12
Рота
12
Рота
4
Анга
7
Семеду
20
Сентьенс
20
Сентьенс
7
Семеду
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
52
Лабиад
4
Альварес
4
Альварес
52
Лабиад
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
17
Блинд
6
Мартинес
6
Мартинес
17
Блинд
10
Тадич
10
Промес
10
Промес
10
Тадич
Остались в запасе
Фортуна
Аякс
20
Arian Kastrati
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
22
Том Хендрикс
ВР
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
9
Брайан Бробби
ЦФ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
20
Arian Kastrati
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
25
Jorrit Smeets
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
22
Том Хендрикс
ВР
55
Алексей Кошелев
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Остались в запасе
9
Брайан Бробби
ЦФ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Фортуна - Аякс
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
Все
Фортуна
Аякс
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+