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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фортуна
Аякс - Фортуна: обзор матча 18 сентября 2024
Аякс
18.09.2024, среда, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
5 : 0
Завершен
Фортуна
9'
К. Тэйлор
24'
Б. Траоре
58'
Ю. Бас
71'
Д. Ренш
87'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Фортуна
ГОЛ! 5:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
Й. Хато
87'
82'
Замена
А. Эрцег
️️️️
А. Халилович
Замена
К. Расмуссен
️️️️
М. Годтс
72'
ГОЛ! 4:0!
Д. Ренш
Пас отдал
Д. Классен
71'
70'
Замена
J. Mitrović
️️️️
С. Бастьен
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Б. Траоре
66'
Замена
Д. Классен
️️️️
К. Фитц-Джим
60'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
Д. Хендерсон
60'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Бас
Пас отдал
Й. Хато
58'
46'
Замена
Ш. Адевойе
️️️️
Л. Розье
46'
Замена
М. Аико
️️️️
Э. Буллауде
Замена
Д. Ругани
️️️️
Й. Шутало
46'
45'
+1
Красная карточка
Р. Гут
41'
Замена
J. Dahlhaus
️️️️
К. Петерсон
35'
Желтая карточка
К. Петерсон
ГОЛ! 2:0!
Б. Траоре
Пас отдал
Ч. Акпом
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Тэйлор
Пас отдал
Б. Траоре
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
80
Райан Фоссо
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
11
Luka Tunjic
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
70
Макан Аико
ЦФ
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
21
Хато
6
Шутало
2
Ренш
28
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
22
Годтс
11
Траоре
29
Акпом
4-1-2-3
31
Брандерхорст
3
Гут
6
ван Оттеле
29
Груйчич
12
Пинту
32
Розье
80
Фоссо
22
Бастьен
10
Буллауде
10
Халилович
7
Петерсон
6
Шутало
24
Ругани
24
Ругани
6
Шутало
14
Хендерсон
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
14
Хендерсон
28
Фитц-Джим
18
Классен
18
Классен
28
Фитц-Джим
22
Годтс
7
Расмуссен
7
Расмуссен
22
Годтс
11
Траоре
9
Вегхорст
9
Вегхорст
11
Траоре
32
Розье
4
Адевойе
4
Адевойе
32
Розье
7
Петерсон
8
8
7
Петерсон
22
Бастьен
11
11
22
Бастьен
10
Халилович
50
Эрцег
50
Эрцег
10
Халилович
10
Буллауде
70
Аико
70
Аико
10
Буллауде
Остались в запасе
Аякс
Фортуна
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
11
Luka Tunjic
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
Остались в запасе
1
Luuk Koopmans
ВР
71
Ramazan Bayram
ВР
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
11
Luka Tunjic
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Аякс - Фортуна
1
1
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
14
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
15
0
Нарушения
6
8
Офсайды
3
1
Количество передач
757
274
Сейвы
1
8
Точность передач %
90
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
17
0
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.97
0.07
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Martin Van den Kerkhof, Netherlands
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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