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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Аякс
Фортуна - Аякс: обзор матча 29 сентября 2018
Фортуна
29.09.2018, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 7 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
49'
К. Дольберг
78'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Аякс
Желтая карточка
Х. Родригес
80'
78'
ГОЛ! 0:2!
Х. Зиеш
Пас отдал
Д. ван де Бек
73'
Желтая карточка
Л. Шоне
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Дольберг
Пас отдал
Д. Тадич
26'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
2-1-1
55
Кошелев
4
Даммерс
25
Ниняй
11
Эль-Мессауди
6
Родригес
2-2-2-1
24
Онана
4
де Лигт
17
Блинд
20
Шоне
22
Зиеш
7
Нерес
10
Тадич
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Фортуна
Аякс
Главный тренер
Хулио Веласкес
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Фортуна - Аякс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
0 : 0
10.10.2026
Твенте
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
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Фортуна
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