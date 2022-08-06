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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Аякс
Фортуна - Аякс: обзор матча 06 августа 2022
Фортуна
06.08.2022, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
2 : 3
Завершен
Аякс
6'
П. Глэдон
87'
Б. Йылмаз
48'
К. Тэйлор
51'
Д. Ренш
62'
Б. Бробби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Аякс
90'
+1
Замена
М. Кудус
️️️️
С. Бергвейн
Желтая карточка
П. Глэдон
88'
ГОЛ! 2:3!
Б. Йылмаз
87'
Желтая карточка
А. Ферати
82'
Замена
И. Пинту
️️️️
Р. Гут
78'
74'
Замена
Л. Магальян
️️️️
Д. Ренш
Замена
И. Кордоба
️️️️
Д. Эрдоган
66'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Т. Нослин
66'
62'
ГОЛ! 1:3!
Б. Бробби
Пас отдал
Д. Тадич
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ренш
Пас отдал
Б. Бробби
48'
ГОЛ! 1:1!
К. Тэйлор
Пас отдал
Антони
46'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Бергейс
46'
Замена
Д. Классен
️️️️
П. Схюрс
Желтая карточка
М. Сентьенс
27'
ГОЛ! 1:0!
П. Глэдон
Пас отдал
А. Ферати
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
1
Яник ван Ош
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
4-3-4
27
Кокс
3
Гут
22
Сиовас
25
Тирпа
21
Эрдоган
6
Дуарте
20
Сентьенс
1
ван Ош
19
Глэдон
10
Ферати
14
Нослин
3-2-2-3
22
Пасвер
2
Ренш
12
Тимбер
4
Схюрс
5
Вейндал
17
Блинд
24
Тэйлор
23
Бергейс
7
Антони
34
Бергвейн
10
Тадич
3
Гут
12
Пинту
12
Пинту
3
Гут
21
Эрдоган
14
Кордоба
14
Кордоба
21
Эрдоган
14
Нослин
17
Йылмаз
17
Йылмаз
14
Нослин
2
Ренш
16
Магальян
16
Магальян
2
Ренш
4
Схюрс
18
Классен
18
Классен
4
Схюрс
34
Бергвейн
20
Кудус
20
Кудус
34
Бергвейн
23
Бергейс
9
Бробби
9
Бробби
23
Бергейс
Остались в запасе
Фортуна
Аякс
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Фортуна - Аякс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Фортуна
Аякс
Лига Конференций: шансы «Аякса» и «Туна» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:23
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
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Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
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7 ноября
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