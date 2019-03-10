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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фортуна
Аякс - Фортуна: обзор матча 10 марта 2019
Аякс
10.03.2019, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
4 : 0
Завершен
Фортуна
4'
Д. Тадич
27'
Д. Нерес
63'
Д. Нерес
85'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Фортуна
ГОЛ! 4:0!
Д. Тадич
Пас отдал
К. Дольберг
85'
ГОЛ! 3:0!
Д. Нерес
Пас отдал
Д. Тадич
63'
ГОЛ! 2:0!
Д. Нерес
Пас отдал
Х. Зиеш
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тадич
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
14
Бруну Варела
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-3-2-1
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
де Лигт
3
Мазрауи
6
ван де Бек
22
Зиеш
21
де Йонг
10
Тадич
7
Нерес
9
Дольберг
1-1-2
55
Кошелев
25
Ниняй
11
Эль-Мессауди
6
Родригес
14
Балич
Остались в запасе
Аякс
Фортуна
52
Закария Лабиад
АП
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Аякс - Фортуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
0 : 0
10.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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