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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Аякс
Фортуна - Аякс: обзор матча 03 сентября 2023
Фортуна
03.09.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
0 : 0
Завершен
Аякс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Аякс
Желтая карточка
Р. Оратмангоен
90'
+2
Желтая карточка
Л. Розье
90'
Замена
О. Озякуп
️️️️
А. Халилович
88'
Замена
I. Griffith
️️️️
Т. Нослин
88'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
И. Кордоба
88'
Замена
Р. Вита
️️️️
М. Дийкс
73'
72'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Б. Тахирович
72'
Замена
М. Годтс
️️️️
К. Форбш
Желтая карточка
М. Дийкс
65'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
М. Бельхейр
64'
62'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
62'
Замена
А. Гаеи
️️️️
Д. Ренш
45'
+6
Желтая карточка
Б. Бробби
36'
Желтая карточка
Г. Авила
Пенальти не реализован!
Т. Нослин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Карлуш Форбш
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пандур
35
Дийкс
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
32
Розье
23
Дуарте
14
Кордоба
10
Халилович
14
Нослин
14
Бельхейр
4-2-1-3
1
Гортер
6
Шутало
21
Хато
13
Авила
2
Ренш
8
ван ден Бомен
4
Тахирович
14
Хлинссон
9
Бробби
9
Микаутадзе
9
Форбш
35
Дийкс
21
Вита
21
Вита
35
Дийкс
10
Халилович
15
Озякуп
15
Озякуп
10
Халилович
14
Кордоба
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
14
Кордоба
14
Бельхейр
14
Сирхейс
14
Сирхейс
14
Бельхейр
14
Нослин
10
10
14
Нослин
2
Ренш
3
Гаеи
3
Гаеи
2
Ренш
4
Тахирович
24
Тэйлор
24
Тэйлор
4
Тахирович
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
9
Форбш
22
Годтс
22
Годтс
9
Форбш
Остались в запасе
Фортуна
Аякс
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
39
Milan Robberechts
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Диант Рамай
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
55
Силвано Фос
ЦП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
39
Milan Robberechts
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
55
Силвано Фос
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Фортуна - Аякс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
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