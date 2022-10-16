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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Экселсиор
Аякс - Экселсиор: обзор матча 16 октября 2022
Аякс
16.10.2022, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 10 тур
7 : 1
Завершен
Экселсиор
15'
Х. Санчес
26'
С. Бергейс
44'
Б. Бробби
60'
Б. Бробби
65'
Д. Тадич
76'
С. Бергвейн
82'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Экселсиор
Замена
Л. Лукка
️️️️
Б. Бробби
84'
ГОЛ! 7:0!
М. Кудус
82'
79'
Замена
М. Азаркан
️️️️
К. Дриух
Замена
Ю. Бас
️️️️
Х. Санчес
79'
ГОЛ! 6:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
О. Вейндал
76'
Замена
М. Кудус
️️️️
С. Бергейс
75'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Д. Тадич
75'
70'
Замена
Л. Лабру
️️️️
М. ван Дуйнен
70'
Замена
А. Файн
️️️️
К. Гаудмейн
ГОЛ! 5:0!
Д. Тадич
65'
ГОЛ! 4:0!
Б. Бробби
Пас отдал
С. Бергвейн
60'
46'
Замена
Д. Эйдженраам
️️️️
Н. Маркело
Замена
О. Вейндал
️️️️
Д. Блинд
46'
ГОЛ! 3:0!
Б. Бробби
Пас отдал
Д. Тадич
44'
ГОЛ! 2:0!
С. Бергейс
Пас отдал
К. Бейсси
26'
ГОЛ! 1:0!
Х. Санчес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
98
Натан Маркело
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
21
Джаки Донкор
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Пасвер
3
Бейсси
17
Блинд
12
Тимбер
3
Санчес
4
Альварес
23
Бергейс
34
Бергвейн
18
Классен
10
Тадич
9
Бробби
4-1-2-3
1
ван Гассел
2
Хореманс
34
Сеймор
24
Тджо-А-Он
32
Эль-Яакуби
24
Гаудмейн
24
Дриух
6
Бас
29
ван Дуйнен
27
Харчуш
98
Маркело
3
Санчес
15
Бас
15
Бас
3
Санчес
17
Блинд
5
Вейндал
5
Вейндал
17
Блинд
23
Бергейс
20
Кудус
20
Кудус
23
Бергейс
10
Тадич
7
Консейсау
7
Консейсау
10
Тадич
9
Бробби
20
Лукка
20
Лукка
9
Бробби
24
Гаудмейн
29
Файн
29
Файн
24
Гаудмейн
98
Маркело
24
Эйдженраам
24
Эйдженраам
98
Маркело
24
Дриух
17
Азаркан
17
Азаркан
24
Дриух
29
ван Дуйнен
7
Лабру
7
Лабру
29
ван Дуйнен
Остались в запасе
Аякс
Экселсиор
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
21
Джаки Донкор
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
21
Джаки Донкор
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Аякс - Экселсиор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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