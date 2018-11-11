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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Аякс
Экселсиор - Аякс: обзор матча 11 ноября 2018
Экселсиор
11.11.2018, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 7
Завершен
Аякс
52'
А. Мессауд
31'
Д. ван де Бек
44'
Л. Шоне
48'
Д. ван де Бек
58'
К. Дольберг
79'
Х. Зиеш
87'
Д. Нерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - Аякс
87'
ГОЛ! 1:6!
Д. Нерес
Пас отдал
Х. Зиеш
79'
ГОЛ! 1:5!
Х. Зиеш
Пас отдал
Н. Тальяфико
58'
ГОЛ! 1:4!
К. Дольберг
Пас отдал
Д. ван де Бек
ГОЛ! 1:3!
А. Мессауд
52'
48'
ГОЛ! 0:3!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Р. Кристенсен
44'
ГОЛ! 0:2!
Л. Шоне
Желтая карточка
Э. Маттис
43'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Сонни Стевенс
ВР
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
44
Эрве Маттис
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
10
Али Мессауд
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Экселсиор
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Маркус Эдвардс
ПВ
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-2
1
Стевенс
18
Барнет
44
Маттис
2
Маттей
23
Бруинс
10
Мессауд
4-4-1-1
24
Онана
3
Мазрауи
17
Блинд
4
де Лигт
3
Тальяфико
6
ван де Бек
21
де Йонг
22
Зиеш
20
Шоне
10
Тадич
9
Дольберг
Остались в запасе
Экселсиор
Аякс
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Маркус Эдвардс
ПВ
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Экселсиор - Аякс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
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