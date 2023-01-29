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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Аякс
Экселсиор - Аякс: обзор матча 29 января 2023
Экселсиор
29.01.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
1 : 4
Завершен
Аякс
36'
Р. Эль-Яакуби
15'
Д. Тадич (П)
45'
Д. Классен
61'
М. Кудус
83'
Д. Ренш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Аякс
Замена
Р. Харчуш
️️️️
М. Азаркан
84'
83'
ГОЛ! 1:4!
Д. Ренш
Пас отдал
Ф. Консейсау
79'
Замена
К. Бейсси
️️️️
С. Бергейс
Замена
Н. Маркело
️️️️
С. Хореманс
74'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Л. Лабру
74'
62'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Д. Классен
61'
ГОЛ! 1:3!
М. Кудус
Желтая карточка
К. Дриух
59'
58'
Желтая карточка
Э. Альварес
45'
ГОЛ! 1:2!
Д. Классен
ГОЛ! 1:1!
Р. Эль-Яакуби
Пас отдал
К. Дриух
36'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
29
Адриан Файн
ОП
27
Реда Харчуш
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
3-3-1-2-1
1
ван Гассел
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
15
Авуджа
24
Тджо-А-Он
6
Коопмейнерс
2
Хореманс
24
Гаудмейн
17
Азаркан
24
Дриух
7
Лабру
3-1-2-3-1
28
Рульи
2
Ренш
12
Тимбер
5
Вейндал
4
Альварес
23
Бергейс
24
Тэйлор
34
Бергвейн
18
Классен
10
Тадич
20
Кудус
2
Хореманс
98
Маркело
98
Маркело
2
Хореманс
17
Азаркан
27
Харчуш
27
Харчуш
17
Азаркан
7
Лабру
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
7
Лабру
23
Бергейс
3
Бейсси
3
Бейсси
23
Бергейс
18
Классен
7
Консейсау
7
Консейсау
18
Классен
Остались в запасе
Экселсиор
Аякс
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
29
Адриан Файн
ОП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
29
Адриан Файн
ОП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Экселсиор - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
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