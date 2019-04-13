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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Экселсиор
Аякс - Экселсиор: обзор матча 13 апреля 2019
Аякс
13.04.2019, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 30 тур
6 : 2
Завершен
Экселсиор
10'
К. Хунтелаар
37'
Д. Тадич
40'
К. Хунтелаар
60'
Д. Тадич (П)
65'
К. Хунтелаар
75'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Экселсиор
ГОЛ! 6:0!
К. Дольберг
Пас отдал
Х. Зиеш
75'
ГОЛ! 5:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Тадич
65'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Тадич
60'
ГОЛ! 3:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Х. Зиеш
40'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тадич
Пас отдал
К. Хунтелаар
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. ван де Бек
10'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Экселсиор
44
Эрве Маттис
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
14
Бруну Варела
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Экселсиор
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
23
Маркус Эдвардс
ПВ
4-3-2-1
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
де Лигт
3
Мазрауи
6
ван де Бек
22
Зиеш
21
де Йонг
10
Тадич
7
Нерес
21
Хунтелаар
3-1-1
2
Хореманс
2
Маттей
44
Маттис
23
Бруинс
10
Эккерт
Остались в запасе
Аякс
Экселсиор
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
23
Маркус Эдвардс
ПВ
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
23
Маркус Эдвардс
ПВ
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Аякс - Экселсиор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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