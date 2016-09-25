Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты

В матче седьмого тура «Аякс» со счетом 5:1 обыграл «Зволле». В составе амстердамцев дублями отметились Дэвинсон Санчес и Каспер Дольберг, еще один гол забил Бертран Траоре. За «Зволле» мяч провел Вут Брама.

В других встречах тура «АДО Ден Хааг» проиграл «Херенвену», «Гронинген» и «Хераклес» голов не забили, АЗ и «Гоу Эхед Иглс» сыграли вничью, «Эксельсиор» уступил ПСВ.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 7-й тур

АДО Ден Хааг – Херенвен – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Канон, 26 ( в свои ворота); 0:2 – Зенели, 79; 0:3 – Веерман, 88.

Гронинген – Эраклес – 0:0 (0:0)

Аякс – Зволле – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Брама, 5; 1:1 – Санчес, 8; 2:1 – Санчес, 38; 3:1 – Долберг, 55; 4:1 – Траоре, 59; 5:1 – Долберг, 65.

АЗ – Гоу Эхед Иглс – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Вегхорст, 37 (с пенальти); 2:0 – Вегхорст, 52; 2:1 – Дюитс, 66; 2:2 – Хендрикс, 87.

Эксельсиор – ПСВ – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Нарсинг, 21; 1:1 – Брюинс, 26 (с пенальти); 1:2 – де Йонг, 45; 1:3 – Проппер, 83.

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