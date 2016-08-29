Эредивизие. «Аякс» разгромил «Гоу Эхед Иглс», ПСВ в большинстве не сумел обыграть «Гронингем»

В матче 4-го тура Эредивизие «Аякс» благодаря дублю Дэви Классена в гостях разгромил «Гоу Эхед Иглс» со счетом 3:0.
В других встречах ПСВ и «Гронингем» голов не забили, «Фейеноорд» крупно обыграл «Эксельсиор», «Виллем II» и «Рода» голов не забили, «Херенвен» обыграл «Зволле», «Твенте» оказался сильнее «Спарты», «Витесс» и «Утрехт» разошлись миром.
Чемпионат Голландии. Эредивизие. 4-й тур
Удаление: нет – Бакуна, 34.
Гоу Эхед Иглс – Аякс – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Классен, 24; 0:2 – Классен, 35 (с пенальти); 0:3 – Гудель, 62.
АДО Ден Хааг – Хераклес – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Госенас, 18; 1:1 – Хавенаар, 28.
Голы: 1:0 – Дабней, 43; 2:0 – Яхабакш, 73.
Фейеноорд – Экселсиор – 4:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Элберс, 26; 1:1 – Кюйт, 44; 1:2 – Кюйт, 59; 1:3 – Бергюи,61; 1:4 – Торнстра, 65.
Гол: 1:0 – Ларссон, 50.
Голы: 1:0 – Зиех, 14; 2:0 – Йебоа, 36; 2:1 – Броньо, 54; 3:1 – Зиех, 59.
Голы: 1:0 – ван Вольфсвинкель, 28; 1:1 – Халлер, 69.