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ПСВ - Гронинген

28.08.2016, Воскресенье, 13:30 мск Эйндховен, стадион Филипс Голландия. Эредивизие, 4 тур ПСВ - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
26 тур
5 марта, суббота 21:45 Гронинген 0:3 ПСВ
2 тур
16 августа, воскресенье 13:30 ПСВ 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 16:30 ПСВ 2:1 Гронинген
13 тур
23 ноября, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 23:45 ПСВ 2:3 Гронинген
10 тур
20 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
27 апреля, суббота 20:45 ПСВ 5:2 Гронинген
3 тур
26 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 15:30 Гронинген 3:0 ПСВ
14 тур
26 ноября, суббота 23:45 ПСВ 6:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 ПСВ
7 тур
25 сентября, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 ПСВ 3:1 Гронинген
5 тур
30 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 ПСВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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