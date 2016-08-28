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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Гронинген
ПСВ - Гронинген: обзор матча 28 августа 2016
ПСВ
28.08.2016, воскресенье, 13:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
0 : 0
Завершен
Гронинген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Гронинген
90'
Желтая карточка
С. Падт
87'
Замена
Й. Дрост
️️️️
Д. Хусен
Замена
Б. Рамселар
️️️️
С. Ариас
84'
Желтая карточка
С. Ариас
82'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Нарсинг
68'
62'
Замена
А. Серлот
️️️️
М. Махи
45'
Желтая карточка
Х. Хатебур
45'
Желтая карточка
Б. Линссен
Замена
Г. Перейро
️️️️
Ю. Локадия
35'
34'
Вторая желтая
Ж. Бакуна
12'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
4-1-2-3
41
Зут
15
Виллемс
15
Морено
77
Изима-Мирен
4
Ариас
20
Хендрикс
18
Гуардадо
24
Проппер
26
де Йонг
7
Нарсинг
9
Локадия
2-2-2
22
Падт
33
Хатебур
3
Дэвидсон
10
Махи
7
Бакуна
30
Линссен
9
Хусен
9
Локадия
26
Перейро
26
Перейро
9
Локадия
4
Ариас
23
Рамселар
23
Рамселар
4
Ариас
7
Нарсинг
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Нарсинг
9
Хусен
17
Дрост
17
Дрост
9
Хусен
10
Махи
7
Серлот
7
Серлот
10
Махи
Остались в запасе
ПСВ
Гронинген
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
26
Петер ван дер Влаг
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
26
Петер ван дер Влаг
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча ПСВ - Гронинген
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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