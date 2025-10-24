24 октября 2025 13:00
Фортуна - Гронинген
25 окт. 2025, суббота 17:30 | Нидерланды. Эредивизие, 10 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 25 октября, в 10-м туре Эредивизи сыграют «Фортуна» и «Гронинген». Игра состоится в Ситтарде, начало – в 17:30 (мск).
«Фортуна»
Команда Данни Бейса находится на 9-й позиции, набрав 13 очков. «Фортуна» добыла 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей – 13:13.
Последние результаты «Фортуны» в Эредивизи:
- 19.10.25 «Эксельсиор» – «Фортуна» – 1:0;
- 04.10.25 «Фортуна» – «Волендам» – 1:0;
- 26.09.25 «Твенте» – «Фортуна» – 3:2.
«Гронинген»
«Гронинген» набрал 15 очков и занимает 5-е место. Подопечные Дика Люккина добыли 5 побед и потерпели 4 поражения, разница мячей – 14:13.
Предыдущие результаты Гронингена» в Эредивизи:
- 19.10.25 «Гронинген» – «Спарта» – 0:2;
- 03.10.25 «Бреда» – «Гронинген» – 1:2;
- 28.09.25 «Гронинген» – «Фейеноорд» – 0:1.
Очные встречи
- 16.03.25 «Гронинген» – «Фортуна» – 1:0;
- 26.10.24 «Фортуна» – «Гронинген» – 1:0;
- 08.02.24 «Гронинген» – «Фортуна» – 0:0, пен. 4:3;
- 02.04.23 «Фортуна» – «Гронинген» – 3:1;
- 13.11.22 «Гронинген» – «Фортуна» – 2:3.
Прогноз на матч «Фортуна» – «Гронинген»
«Фортуна» еще не проигрывала на своем поле в этом сезоне, но и «Гронинген» на выезде уступил лишь грандам – ПСВ и АЗ. Ожидаем равную борьбу.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.80.
- Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 15.00.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб