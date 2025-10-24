В субботу, 25 октября, в 10-м туре Эредивизи сыграют «Фортуна» и «Гронинген». Игра состоится в Ситтарде, начало – в 17:30 (мск).

«Фортуна»

Команда Данни Бейса находится на 9-й позиции, набрав 13 очков. «Фортуна» добыла 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей – 13:13.

Последние результаты «Фортуны» в Эредивизи:

19.10.25 «Эксельсиор» – «Фортуна» – 1:0;

04.10.25 «Фортуна» – «Волендам» – 1:0;

26.09.25 «Твенте» – «Фортуна» – 3:2.

«Гронинген»

«Гронинген» набрал 15 очков и занимает 5-е место. Подопечные Дика Люккина добыли 5 побед и потерпели 4 поражения, разница мячей – 14:13.

Предыдущие результаты Гронингена» в Эредивизи:

19.10.25 «Гронинген» – «Спарта» – 0:2;

03.10.25 «Бреда» – «Гронинген» – 1:2;

28.09.25 «Гронинген» – «Фейеноорд» – 0:1.

Очные встречи

16.03.25 «Гронинген» – «Фортуна» – 1:0;

26.10.24 «Фортуна» – «Гронинген» – 1:0;

08.02.24 «Гронинген» – «Фортуна» – 0:0, пен. 4:3;

02.04.23 «Фортуна» – «Гронинген» – 3:1;

13.11.22 «Гронинген» – «Фортуна» – 2:3.

Прогноз на матч «Фортуна» – «Гронинген»

«Фортуна» еще не проигрывала на своем поле в этом сезоне, но и «Гронинген» на выезде уступил лишь грандам – ПСВ и АЗ. Ожидаем равную борьбу.