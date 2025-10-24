Введите ваш ник на сайте
«Фортуна» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 1.80

24 октября 2025 13:00
Фортуна - Гронинген
25 окт. 2025, суббота 17:30 | Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
ОЗ – да
Сделать ставку

В субботу, 25 октября, в 10-м туре Эредивизи сыграют «Фортуна» и «Гронинген». Игра состоится в Ситтарде, начало – в 17:30 (мск).

«Фортуна»

Команда Данни Бейса находится на 9-й позиции, набрав 13 очков. «Фортуна» добыла 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей – 13:13.

Последние результаты «Фортуны» в Эредивизи:

  • 19.10.25 «Эксельсиор» – «Фортуна» – 1:0;
  • 04.10.25 «Фортуна» – «Волендам» – 1:0;
  • 26.09.25 «Твенте» – «Фортуна» – 3:2.

«Гронинген»

«Гронинген» набрал 15 очков и занимает 5-е место. Подопечные Дика Люккина добыли 5 побед и потерпели 4 поражения, разница мячей – 14:13.

Предыдущие результаты Гронингена» в Эредивизи:

  • 19.10.25 «Гронинген» – «Спарта» – 0:2;
  • 03.10.25 «Бреда» – «Гронинген» – 1:2;
  • 28.09.25 «Гронинген» – «Фейеноорд» – 0:1.

Очные встречи

  • 16.03.25 «Гронинген» – «Фортуна» – 1:0;
  • 26.10.24 «Фортуна» – «Гронинген» – 1:0;
  • 08.02.24 «Гронинген» – «Фортуна» – 0:0, пен. 4:3;
  • 02.04.23 «Фортуна» – «Гронинген» – 3:1;
  • 13.11.22 «Гронинген» – «Фортуна» – 2:3.

Прогноз на матч «Фортуна» – «Гронинген»

«Фортуна» еще не проигрывала на своем поле в этом сезоне, но и «Гронинген» на выезде уступил лишь грандам – ПСВ и АЗ. Ожидаем равную борьбу.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.80.
  • Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 15.00.

1.80
ОЗ – да
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие Гронинген Фортуна
