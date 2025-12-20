В рамках 17-го тура Эредивизи «Гоу Эхед Иглс» примет «Гронинген». Хозяева занимают 12-е место и ведут борьбу за стабильность в середине таблицы, тогда как гости идут пятыми и претендуют на зону еврокубков. Матч имеет важное турнирное значение для обеих команд, а их текущая форма предполагает достаточно открытый сценарий.

«Гоу Эхед Иглс»

Команда переживает непростой отрезок. «Гоу Эхед Иглс» не выигрывает в четырех турах подряд и пропускает в шести матчах кряду. При этом дома коллектив выглядит увереннее и не проиграл в пяти из семи последних встреч. Атака сохраняет рабочий уровень – 6 голов за последние пять матчей, а Милан Смит остается ключевой фигурой впереди. Главная проблема – оборона, которая допускает в среднем 1.80 гола за игру на короткой дистанции.

«Гронинген»

Гости выглядят стабильнее по результатам. Пятая позиция после 16 туров и уверенная победа над «Волендамом» подтверждают хорошее состояние команды. «Гронинген» регулярно забивает – 7 голов за пять матчей, а Брюньольфур Виллюмссон демонстрирует высокую эффективность. В обороне команда не идеальна, но в среднем пропускает 1.20 гола за игру, что лучше показателей соперника. В выездных встречах с «Гоу Эхед Иглс» «Гронинген» часто набирает очки.

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

12-е место и 18 очков после 16 туров

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем 1.20 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр

Не выигрывает 4 тура подряд

«Гронинген»

5-е место и 26 очков после 16 туров

Забивает в 13 из 15 последних матчей против соперника

В среднем 1.40 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных очных матчей

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»

С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч матч обещает быть результативным. «Гоу Эхед Иглс» регулярно пропускает, но дома почти всегда отвечает голом. «Гронинген» стабилен в атаке и имеет хорошие показатели в выездных играх против этого соперника. Наиболее логичным выглядит вариант с голами с обеих сторон и преимуществом гостей по игре.

Рекомендованные ставки: