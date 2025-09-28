28 сентября 2025 года в 15:30 состоится поединок 7-го тура Эредевизи. В Гронингене одноименный клуб принимал «Фейеноорд».

«Гронинген»

«Гронинген» лихо стартовал, набрав 12 очков и занимая четвертую строчку в таблице Эредивизи. Команда одержала четыре победы при двух поражениях, демонстрируя достойную результативность: 12 забитых и 9 пропущенных голов. Особенно впечатляет их домашняя форма – три победы в трех матчах на стадионе «Евроборг».

Последние три игры:

Гронинген – Телстар 2:0

Утрехт – Гронинген 0:1

Гронинген – Хераклес 4:0

«Фейеноорд»

«Фейе» лидирует в Эредивизи с 16 очками, не потерпев ни одного поражения. Атакующий потенциал подпечных Робина ван Перси очевиден: 14 забитых голов при всего 4 пропущенных. Выездная форма роттердамцев также заслуживает похвалы – две победы и одна ничья в гостевых матчах (на внутренней в арене, в Лиге Европы «Фейе» успел пасть жертвой португальской «Браги»).

Последние три игры:

Брага – Фейеноорд 1:0

АЗ – Фейеноорд 3:3

Фейеноорд – Фортуна 2:0

Очные встречи

Фейеноорд – Гронинген 4:1

Гронинген – Фейеноорд 2:2

Фейноорд – Гронинген 2:1

Прогноз на матч «Гронинген» – «Фейеноорд»

«Гронинген» не признает авторитетов и несется в атаку в матчах с любыми соперниками, особенно на своем поле. «Фейеноорд» и его нападение и вовсе не нуждаются в лишних представлениях. Ждем яркой игры на «Евроборге».

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.67. Прогноз на счет – 2:2.