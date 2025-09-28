28 сентября 2025 года в 15:30 состоится поединок 7-го тура Эредевизи. В Гронингене одноименный клуб принимал «Фейеноорд».
«Гронинген»
«Гронинген» лихо стартовал, набрав 12 очков и занимая четвертую строчку в таблице Эредивизи. Команда одержала четыре победы при двух поражениях, демонстрируя достойную результативность: 12 забитых и 9 пропущенных голов. Особенно впечатляет их домашняя форма – три победы в трех матчах на стадионе «Евроборг».
Последние три игры:
- Гронинген – Телстар 2:0
- Утрехт – Гронинген 0:1
- Гронинген – Хераклес 4:0
«Фейеноорд»
«Фейе» лидирует в Эредивизи с 16 очками, не потерпев ни одного поражения. Атакующий потенциал подпечных Робина ван Перси очевиден: 14 забитых голов при всего 4 пропущенных. Выездная форма роттердамцев также заслуживает похвалы – две победы и одна ничья в гостевых матчах (на внутренней в арене, в Лиге Европы «Фейе» успел пасть жертвой португальской «Браги»).
Последние три игры:
- Брага – Фейеноорд 1:0
- АЗ – Фейеноорд 3:3
- Фейеноорд – Фортуна 2:0
Очные встречи
- Фейеноорд – Гронинген 4:1
- Гронинген – Фейеноорд 2:2
- Фейноорд – Гронинген 2:1
Прогноз на матч «Гронинген» – «Фейеноорд»
«Гронинген» не признает авторитетов и несется в атаку в матчах с любыми соперниками, особенно на своем поле. «Фейеноорд» и его нападение и вовсе не нуждаются в лишних представлениях. Ждем яркой игры на «Евроборге».
Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.67. Прогноз на счет – 2:2.