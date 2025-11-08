9 ноября на стадионе «де Гофферт» в Неймегене состоится матч 12-го тура чемпионата Нидерландов, где «НЕК» примет «Гронинген». Обе команды показывают атакующий футбол, но при этом допускают ошибки в обороне, что делает встречу потенциально результативной.

«НЕК»

Клуб из Неймегена идeт девятым с 15 очками и старается удержаться в первой половине таблицы. После минимального поражения от «Утрехта» (0:1) команда Рогиера Мейера продолжает демонстрировать неплохой уровень игры, особенно в атаке – в последних пяти матчах во всех турнирах «НЕК» забил 9 голов. Главным бомбардиром остаeтся Коки Огава, на счету которого 4 мяча в 10 встречах. Однако оборона остаeтся слабым местом: 9 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из восьми игр подряд с пропущенными голами. Дома команда играет смело, но нестабильно, часто вовлекаясь в перестрелки.

«Гронинген»

Команда из одноимeнного города проводит успешный сезон и идeт на 5-м месте с 19 очками. Несмотря на ничью с «Твенте» (1:1) и разгромное поражение в Кубке (2:5 от «Спарты»), «Гронинген» стабильно набирает очки в лиге. Подопечные играют активно на выезде – победы над «Фортуной Ситтард» и «НАКом» тому подтверждение. Лидер атак Брюньольфур Виллюмссон забил 5 мячей в 8 матчах, оставаясь ключевым фактором нападения. Команда забивает регулярно (7 голов за последние 5 игр), но также имеет проблемы в защите – 10 пропущенных мячей за тот же период.

Факты о командах

«НЕК»

Без побед в 4 последних матчах Эредивизи

Средние показатели: 1.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 22 из 24 последних матчей

Не проигрывает дома «Гронингену» в 5 последних встречах

«Гронинген»

Победы в 3 последних гостевых матчах

Средние показатели: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 матчах подряд

Виллюмссон – 5 голов в 8 играх

Прогноз на матч «НЕК» – «Гронинген»

Матч обещает быть динамичным: обе команды предпочитают атаковать и при этом часто ошибаются в защите. «НЕК» дома играет с напором и редко уходит без гола, а «Гронинген» уверенно действует в выездных матчах. Вероятно, встреча получится равной и результативной. Обе стороны способны обменяться голами, но перевес может остаться за хозяевами, для которых этот матч – шанс прервать серию без побед.

