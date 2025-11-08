Введите ваш ник на сайте
«НЕК» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.88

08 ноября 2025 12:40
НЕК - Гронинген
09 нояб. 2025, воскресенье 16:30 | Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Обе команды забьют
Сделать ставку

9 ноября на стадионе «де Гофферт» в Неймегене состоится матч 12-го тура чемпионата Нидерландов, где «НЕК» примет «Гронинген». Обе команды показывают атакующий футбол, но при этом допускают ошибки в обороне, что делает встречу потенциально результативной.

«НЕК»

Клуб из Неймегена идeт девятым с 15 очками и старается удержаться в первой половине таблицы. После минимального поражения от «Утрехта» (0:1) команда Рогиера Мейера продолжает демонстрировать неплохой уровень игры, особенно в атаке – в последних пяти матчах во всех турнирах «НЕК» забил 9 голов. Главным бомбардиром остаeтся Коки Огава, на счету которого 4 мяча в 10 встречах. Однако оборона остаeтся слабым местом: 9 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из восьми игр подряд с пропущенными голами. Дома команда играет смело, но нестабильно, часто вовлекаясь в перестрелки.

«Гронинген»

Команда из одноимeнного города проводит успешный сезон и идeт на 5-м месте с 19 очками. Несмотря на ничью с «Твенте» (1:1) и разгромное поражение в Кубке (2:5 от «Спарты»), «Гронинген» стабильно набирает очки в лиге. Подопечные играют активно на выезде – победы над «Фортуной Ситтард» и «НАКом» тому подтверждение. Лидер атак Брюньольфур Виллюмссон забил 5 мячей в 8 матчах, оставаясь ключевым фактором нападения. Команда забивает регулярно (7 голов за последние 5 игр), но также имеет проблемы в защите – 10 пропущенных мячей за тот же период.

Факты о командах

«НЕК»

  • Без побед в 4 последних матчах Эредивизи
  • Средние показатели: 1.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 22 из 24 последних матчей
  • Не проигрывает дома «Гронингену» в 5 последних встречах

«Гронинген»

  • Победы в 3 последних гостевых матчах
  • Средние показатели: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • Виллюмссон – 5 голов в 8 играх

Личные встречи
38% (8)
29% (6)
33% (7)
39
Забитых мячей
34
1.86
В среднем за матч
1.62
6:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
НЕК
2 : 0
09.11.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Гронинген
2 : 1
08.02.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
НЕК
6 : 0
03.11.2024
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Гронинген
0 : 1
25.04.2023
НЕК
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НЕК
1 : 1
26.08.2022
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
4 : 3
12.03.2022
НЕК
Голландия. Эредивизие, 11 тур
НЕК
3 : 0
31.10.2021
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Гронинген
2 : 0
05.04.2017
НЕК
Голландия. Эредивизие, 12 тур
НЕК
1 : 1
05.11.2016
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Гронинген
0 : 0
22.01.2016
НЕК
Голландия. Эредивизие, 10 тур
НЕК
1 : 1
25.10.2015
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
5 : 2
22.12.2013
НЕК
Голландия. Эредивизие, 1 тур
НЕК
1 : 4
03.08.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 20 тур
НЕК
2 : 1
27.01.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
1 : 2
04.11.2012
НЕК
Голландия. Эредивизие, 23 тур
НЕК
4 : 0
25.02.2012
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Гронинген
3 : 3
03.12.2011
НЕК
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Гронинген
3 : 1
24.04.2011
НЕК
Голландия. Эредивизие, 10 тур
НЕК
3 : 2
23.10.2010
Гронинген
Чемпионат Голландии, 24 тур
НЕК
0 : 2
20.02.2010
Гронинген
Чемпионат Голландии, 15 тур
Гронинген
2 : 2
29.11.2009
НЕК
Показать все

Прогноз на матч «НЕК» – «Гронинген»

Матч обещает быть динамичным: обе команды предпочитают атаковать и при этом часто ошибаются в защите. «НЕК» дома играет с напором и редко уходит без гола, а «Гронинген» уверенно действует в выездных матчах. Вероятно, встреча получится равной и результативной. Обе стороны способны обменяться голами, но перевес может остаться за хозяевами, для которых этот матч – шанс прервать серию без побед.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.88
  • 1X (НЕК не проиграет) – коэффициент 1.74

1.88
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Гронинген НЕК
