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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - НЕК
Гронинген - НЕК: обзор матча 12 марта 2022
Гронинген
12.03.2022, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 26 тур
4 : 3
Завершен
НЕК
2'
M. De Leeuw
22'
Й. Ларсен
80'
R. Postema
90+1'
R. Postema
13'
А. Акман
29'
Л. Шоне
32'
М. Маттссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - НЕК
ГОЛ! 4:3!
R. Postema
90'
+1
Замена
М. Шверко
️️️️
М. Эль-Ханкури
88'
88'
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
М. Маттссон
Желтая карточка
Д. Ирандаст
87'
82'
Замена
И. Маркес
️️️️
А. Акман
ГОЛ! 3:3!
R. Postema
Пас отдал
Д. Данкерлуи
80'
Замена
R. Postema
️️️️
M. De Leeuw
78'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Т. Суслов
78'
Желтая карточка
Л. Дуарте
75'
Замена
С. Нгонг
️️️️
П. Абрахам
66'
Желтая карточка
М. Эль-Ханкури
60'
Замена
Д. Ирандаст
️️️️
Б. ван Хинтум
46'
32'
ГОЛ! 2:3!
М. Маттссон
29'
ГОЛ! 2:2!
Л. Шоне
ГОЛ! 2:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
Л. Дуарте
22'
17'
Красная карточка
С. Эль-Каруани
Желтая карточка
Й. Ларсен
17'
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Акман
ГОЛ! 1:0!
M. De Leeuw
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Гронинген
33
Марин Шверко
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Romano Postema
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
18
Mathias de Wolf
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
4-1-5
41
Левенбург
23
те Верик
5
ван Хинтум
5
Мейер
21
Касанвирьо
27
Эль-Ханкури
10
Суслов
7
Абрахам
19
6
Дуарте
22
Ларсен
3-2-2-1-2
31
Брандерхорст
3
Гут
24
Вердонк
28
ван Рой
26
34
Эль-Каруани
8
Баррето
20
Шоне
14
Окита
8
Маттссон
19
Акман
7
Абрахам
16
Нгонг
16
Нгонг
7
Абрахам
27
Эль-Ханкури
33
Шверко
33
Шверко
27
Эль-Ханкури
19
11
11
19
10
Суслов
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
10
Суслов
5
ван Хинтум
10
Ирандаст
10
Ирандаст
5
ван Хинтум
8
Маттссон
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
8
Маттссон
19
Акман
4
Маркес
4
Маркес
19
Акман
Остались в запасе
Гронинген
НЕК
6
Мелайро Богард
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
22
Робин Руфс
ВР
18
Mathias de Wolf
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
18
Mathias de Wolf
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Гронинген - НЕК
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
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